En la presentación del segundo libro de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Felipe Miguel tuvieron un choque incómodo e inesperado que salió a la luz en las últimas horas. El Jefe de Gabinete había comparado a la presidenta del PRO con ser funcional al kirchnerismo, algo que desató la ira y posterior respuesta violenta de ella.

Según contó Nuria Am, periodista de política y economía, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), ambos mantienen su postura y no dan marcha atrás, por lo que Bullrich no pedirá perdón y Miguel no dejará de ver el hecho como una amenaza.

Siguen los cruces entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. ¿'Te rompo la cara', entre otras cosas, fue lo que le dijo ella?

Más que expuestas quedan las internas en Juntos por el Cambio y parece no haber pudor de que esto salga a la luz. Con las palabras que vos mencionabas, el hecho tuvo lugar en la entrada de la presentación del libro de Mauricio Macri la semana pasada, pero en las últimas horas comenzaron a trascender los vídeos.

Miguel salió a cruzar a Bullrich en un programa de televisión y por esto es que ella expresó todo su enojo cuando él la va a saludar. Luego, el Jefe de Gabinete de la Ciudad la abraza, intenta calmarla para que el resto no advirtiera la situación que ya estaba siendo grabada.

En el vídeo se puede a ver a un Miguel muy incómodo y una Bullrich que nadie la pasa por arriba, como suele mostrarse habitualmente cuando algo no le gusta.

Video | Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel: "La próxima te rompo la cara"

Las internas en JxC son varias y eso quizá sea lo más difícil de ordenar. Por un lado, el sector empresarial piensa que hoy por hoy tienen más condiciones de ganar las elecciones, pero por el otro están divididos y peleados unos con otros que no saben donde encolumnarse.

La realidad es que ninguno da marcha atrás y el Jefe de Gabinete porteño habló hoy sobre esta situación. Considera que el cruce fue de ella hacia él, además de catalogar como complicada la respuesta violenta a alguien que piensa distinto estando en un mismo espacio.

¿Cuáles fueron los dichos de Miguel que causaron la reacción de Bullrich? Que a veces era ella era funcional al kirchnerismo. La presidenta del PRO manifestó, en Radio Mitre, que no le pedirá perdón y que más violento es que la comparen con el kirchnerismo. 'Cuando uno dice algo que luego se banque las consecuencias', sentenció la funcionaria.

