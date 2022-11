El referente del PRO, Federico Pinedo, destacó su apoyo a Patricia Bullrich como candidata para las elecciones del 2023 y explicó que ella "plantea que la única manera de tener éxito en Argentina es hacer un cambio muy profundo". "Hay que hacerlo rápido para que surta efecto", agregó. A su vez, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "el único que puede decidir si Mauricio Macri será candidato es él". Las chances de organizar fórmulas cruzadas.

¿Cómo fue la reunión que tuvieron con Patricia Bullrich y Luis Lacalle Pou?

Fue una conversación muy larga e importante. Hablamos mucho del Mercosur, del futuro de la región y cómo integrarnos más para abrimos al mundo. Con Uruguay somo distintas naciones, pero una misma Patria. Es muy importante que coordinemos miradas, siendo críticos de cómo está marchando el Mercosur, para que sea más productivo.

La importancia de las elecciones en Brasil

¿Cuál es la perspectiva con el triunfo de Lula da Silva en Brasil?

Esperamos que sea una buena oportunidad. Compartíamos con el presidente uruguayo que no creíamos que Brasil fuese a tener enormes cambios. Hay cosas positivas que han tenido los dos candidatos. Lula es más respetuoso del multilateralismo y las reglas internacionales. Y Bolsonaro tuvo posturas más firmes con el tema de la seguridad y mayor apertura económica. Si tomamos lo bueno de ambos, se puede hace una transformación en la región.

Alberto Fernández: "Perón debe haber sido como Lula"

¿Hubieses votado a Bolsonaro o a Lula?

Sé a quién hubiese votado, pero no me parece que lo tenga que decir. No me puedo meter en la política de otro país. Nosotros tenemos la posibilidad de ser gobierno a partir del 2023 y tenemos que llevarnos bien con todos los países. Una de las diferencias que tenemos con el gobierno argentino y la gorra de Lula (NdR: que utilizó con las siglas CFK) es que las relaciones son entre los países, no entre presidentes o ideologías. Tenemos que cuidar y fortalecer la relación con Brasil.

En la región vienen ganando las elecciones los partidos que son más de izquierda. Al mismo tiempo, 10 de las últimas elecciones las ganaron los opositores. ¿Por cuál hipótesis te inclinás?

Hay un malestar motivado por el exceso de demandas, que existe en la revolución digital que estamos viviendo. Todos ven las posibilidades que hay en el mundo y quieren lo mismo. Eso genera expectativas muy altas, que los gobiernos no siempre pueden satisfacer. Los oficialismos tienden a perder elecciones, más allá de si son de derecha o de izquierda.

La reacción de Juntos por el Cambio al triunfo de Lula: "halcones" en silencio y mensajes de las "palomas"

Por eso Patricia Bullrich plantea que la única manera de tener éxito en Argentina es hacer un cambio muy profundo. Hay que hacerlo rápido para que surta efecto. Si no tenés éxito, te vas sin terminar tu trabajo. Se requiere liderazgo, convicción y claridad.

Las internas en la ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich declaró que Jorge Macri tiene que ser candidato a jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu propia visón de cómo tendría que resolverse la interna?

Se tiene que resolver en una primaria leal y constructiva, con la idea de que si gana el otro no es una tragedia. Patricia es la presidenta del PRO y quiere que gane un candidato de su partido. Si gana Martín Lousteau está todo bien, pero nosotros apoyamos al candidato de nuestro partido. Podría haber otro, pero hoy en día Jorge Macri es el que tiene más posibilidades, por eso lo apoyó Patricia.

Las competencia en la oposición por la presidencia

¿Cómo imaginás que se van a resolver las candidaturas presidenciales? ¿Pensás que Patricia Bullrich va a competir con Horacio Rodríguez Larreta con fórmulas cruzadas con los radicales? ¿Lo ves a Mauricio Macri compitiendo?

El único que puede decidir si Mauricio Macri será candidato es él. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero lo veo haciendo cosas que no están rumbeando para ese lado. Él está trabajando para la unidad de Juntos por el Cambio, para que la oposición gane la elección el año que viene, y para que sepamos lo que hay que hacer desde el primer día del nuevo gobierno.

Lo noto ayudando mucho a nuestros candidatos, incluida Patricia Bullrich. Creo en las fórmulas cruzadas, construyendo un gobierno con los radicales, los peronistas de Pichetto y la Coalición Cívica ARI.

¿Quién sería el compañero adecuado para Patricia Bullrich?

Tenemos muy buena relación con el radicalismo, hay dirigentes valiosos. Los radicales son especialistas en internas, siempre tienen sus facciones, y hay que dejarlos porque esa es su identidad. Así han logrado expandir la democracia y tener más de 100 años de vida política. Alfredo Cornejo podría ser una posibilidad, como también Gustavo Valdés o Carolina Losada. Eso tiene que surgir de una construcción en conjunto.

Gerardo Morales: "Ratificamos la candidatura de Martín Lousteau en la ciudad de Buenos Aires"

El rol de la Unión Cívica Radical

¿Ves al radicalismo más cercano a Horacio Rodríguez Larreta?

No, Patricia le mandó una nota al presidente de la UCR y habló con él antes y después del acto que hicieron. La nota de Patricia Bullrich se leyó y fue muy aplaudida por los radicales.

¿Imaginás que el radicalismo va a competir con candidato propio en las presidenciales?

Algunos dicen eso, como el caso de Facundo Manes, que piensa competir. Lousteau amagó con lo mismo, pero pareciera que va a terminar compitiendo en la Ciudad. Es posible que haya un candidato radical a presidente. Gerardo Morales es otro que podría postularse. Como pronóstico, los candidatos más visibles de nuestro espacio son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich habló del cruce con Felipe Miguel: "No voy a pedir disculpas"

La pelea entre la presidenta del PRO y el jefe de Gabinete porteño

Transcendió un cruce muy fuerte entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. ¿Está al tanto de eso?

Lo vi en las redes y es verdad que fue un cruce muy fuerte el que tuvieron. Pero desconozco el motivo. Entiendo que Patricia le dijo que no le hicieran operaciones. Son cosas que no deberían pasar, pero no sé qué fue lo que motivó eso. Se ve que estaba muy enojada.

