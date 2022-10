El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR), criticó el acto del radicalismo del sábado pasado: "Terminó siendo un acto para debilitar la imagen de Juntos por el Cambio", reprochó.

En una entrevista con María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio), el ex gobernador de Mendoza señaló que "los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio". Las definiciones críticas a un sector del PRO que salieron el sábado del acto dejaron disconformes a los socios de la UCR.

Una de las que también salió al cruce fue la diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO): "Nadie gana si seguimos atacando a un gobierno del que todos fuimos parte, que sentó las bases para el verdadero cambio que vamos a impulsar en el 2023. Los adversarios están afuera".

Cornejo: "Lousteau tiene amplias chances de ser jefe de Gobierno"

Cornejo remarcó que "lo que surgió del acto no fue la conmemoración de un triunfo histórico del radicalismo sino una crítica a Macri, pero ese no era el objetivo del acto". "Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, vamos a hacer proselitismo con su gente".

"Si lo convocaron para eso hubieran avisado, quizás no todos los simpatizantes hubiesen ido", advirtió el mendocino en defensa del ex presidente y cargó contra Gerardo Morales y Martín Lousteau como los organizadores del acto.

"Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad", señaló Cornejo esta mañana. En ese sentido analizó: "A Larreta le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri".

La UCR realizó un acto y cargó contra Macri

El sábado 19 de octubre el radicalismo apuntó a mostrar unidad y poder de convocatoria en un acto en el predio de Costa Salguero. Lo hicieron para recordar el aniversario número 39 de la elección que ganó Raúl Alfonsín, pero el acto quedó marcado por las críticas al Gobierno de Cambiemos.

Si bien estuvo presente Horacio Rodríguez Larreta, el dato llamativo es que Facundo Manes no participó del encuentro. El neurocientífico no estuvo presente por un viaje programado a España, a donde fue invitado por el PSOE a 40 años del triunfo de Felipe González.

Cornejo subrayó que "no hay que mirar el ombligo del partido, sino mirar para adelante, como hizo Raúl Alfonsín".

"Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio, los que propongan un programa económico que nos saque del populismo, la pobreza, la degradación", planteó.

