El referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aportó su visión sobre las elecciones en Brasil y manifestó que "el resultado ajustado deja un gobierno de Lula muy condicionado". "El fenómeno de la pandemia hace perder a los gobiernos que están en ejercicio", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). El escenario político en Argentina.

¿Cuál es tu balance de lo que fueron las elecciones en Brasil?

La democracia brasileña ha dado muestras de un gran vigor, manteniendo el sistema electoral moderno, que es el voto electrónico. El resultado fue extremadamente equilibrado, en una elección que se desarrolló en paz, y eso es un dato positivo para el país más importante de América Latina, que es Brasil.

El resultado ajustado deja un gobierno de Lula muy condicionado y va a tener que ir hacia el centro. Jair Bolsonaro maneja las dos cámaras con sus aliados y se ha quedado con gobernadores importantes, en especial, en San Pablo.

Alberto Fernández: "Estoy pensando más en la gestión, no en la reelección"

Me parece que hay un escenario extremadamente equilibrado, en donde Lula da Silva va a tener que dejar de lado cualquier actitud chavista en su gobierno. Su mensaje de anoche aborda algunos temas interesantes y hay que ver cómo se define el ministro de Economía, que va a ser una figura central. Creo que va a elegir a un hombre de formación ortodoxa para dar previsibilidad al mercado.

Los cambios políticos en la región

En las últimas elecciones de Latinoamérica hay una tendencia hacia la centroizquierda. ¿No encontrás que hay algo de las sociedades que está rechazando sistemas económicos neoliberales?

Puede ser, pero el fenómeno de la pandemia hace perder a los gobiernos que están en ejercicio. Si analizamos el caso de Brasil, es un escenario de extrema paridad. Es un buen espejo de lo que pasa en el país, con dos visiones marcadas. Eso se va a dirimir en el 2023.

No es el neoliberalismo financiero, porque nadie lo comparte. Estamos hablando de un capitalismo productivo y un modelo de trabajo, que va a estar en discusión frente al pobrismo que ejercita este gobierno, que aumenta el número de pobres para tener el control político.

El renacer político de Lula da Silva: el "fénix" de la izquierda brasileña vuelve al poder

Lula tiene por delante un desafío enorme, es un hombre experimentado y sabe muy bien que su poder es acotado. Va a tener que reconstruir la unidad de Brasil. Luego está la mirada en Argentina de quienes creen que con esto van a mejorar sus expectativas.

Este amor desmedido por Lula también debe llevar a un reencuentro en función de los intereses nacionales. Y destaco que en su discurso habló del acuerdo con la Unión Europea.

Las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio

Dijo Jaime Durán Barba que la actual propuesta de Mauricio Macri y los "halcones" aleja a los votantes porque nadie gana proponiendo un ajuste.

Es correcta la reflexión respecto al mensaje, pero hay que encontrar un mix en eso porque hay un fin de época en la Argentina. El electorado está cansado de la fantasía, pensando que con un plan todo va a estar bien. Este mundo fantasioso requiere de una mirada realista. En ese sentido, Macri le aporta el orden fiscal.

También creo que, para ganar una elección, tiene que haber un líder. Brasil demuestra eso. Y el otro tema es la construcción del mensaje, que tiene que tener algo de expectativa e ilusión. Es posible porque Argentina tiene recursos naturales. Hay que cuidar el medio ambiente y hacer minería.

Lo que no se puede es mentirle a la sociedad, pero podemos volver a ser esa Argentina que tuvimos hasta mediados de los setenta.

Que JxC se pudra pero no se rompa

El rol de la Unión Cívica Radical

¿Qué te pareció el acto que realizó la UCR para recordar las elecciones en las que ganó Raúl Alfonsín?

No pude estar porque tenía una agenda armada cuando me llegó la invitación de Gerardo Morales. Le transmití mis saludos y el acto me pareció lógico. Pero Juntos por el Cambio no va a crecer si se ataca a otro integrante de la coalición.

Esto lo dije en su momento también por Facundo Manes, que tiene derecho a diferenciarse, pero dentro de un marco propositivo. El radicalismo es un partido importante y lo mismo pienso de la unidad de Juntos. La elección no está ganada ni hay que subestimar al poder.

El kirchnerismo puede construir una fantasía con la victoria de Lula. No creo que suceda, pero lo van a intentar. En cambio, la política internacional en Brasil se rige en función de los intereses nacionales, más allá de quién gobierne.

JL PAR