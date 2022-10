Rodrigo de Loredo: "Cambiemos reconcilió al radicalismo con su electorado"

El presidente del Bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, se refirió a las declaraciones de Rubén "Chato" Correa sobre las internas de Juntos por el Cambio. A su vez, afirmó que la amplitud del espacio "no implica sumar lo que venga". "Cambiemos reconcilió al radicalismo con su electorado", recalcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Cómo serán las elecciones en Córdoba.

Rubén "Chato" Correa planteó de una manera descarnada la interna entre el radicalismo y el PRO. ¿Cuál es tu opinión sobre las diferencias dentro de Juntos por el Cambio?

Hace tiempo que tengo una mirada de coalición, como lo fue siempre el radicalismo. Cuando fue grande, hubo sectores liberales en lo económico, pero con una marcada mirada humanista y vocación reformista, siempre apegados a la institucionalidad.

Cuando el radicalismo gobernó, siempre estuvo signado por esa tirantez, pero no cuando fue chico. Cambiemos reconcilió al radicalismo con su electorado, que son los sectores medios. Por eso tengo un marcado reconocimiento.

Debemos salir del radicalismo que nos hizo mal, que no se renovaba y se divorciaba de su propio electorado, con una actitud quejosa, sin generar candidatos competitivos en las elecciones.

No es solo un tema de edades, sino de ideas y actitud. La sociedad es la que necesita una herramienta de cambio. Podemos tener diferencias, y esa es la pluralidad que nos enriquece.

Lo que está pasando hoy me preocupa y angustia, porque las coincidencias que tenemos son mucho mayores que las diferencias. Pero hay tanta competencia por ver quién encabeza, que todos estamos sobreactuando las diferencias. Disiento con lo que dijo Correa, tenemos que lograr un temple más calmo.

Lo planteás en términos de la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad, priorizando esta última para tener una coalición amplia que gane las elecciones. ¿Es así?

En términos generales, es ese el planteo. Entiendo lo que habrá dicho Ernesto Sanz es su oportunidad, pero no creo que sea "comerse un sapo" que un integrante de la coalición termine logrando más ascendencia electoral que otro.

Hay dirigentes valiosos en nuestro partido y en los otros también. Por eso no dramatizo las diferencias, es decir, creo que nos complementamos.

Y con respecto a la amplitud de la coalición, eso no implica sumar "lo que venga". No creo en las sumas aritméticas en la política. Me preocupa que haya gente que piense a la política con ideas de 20 o 30 años atrás, en un contexto de impacto y revolución tecnológica.

En ese contexto, lo que manda es la identidad, y Juntos por el Cambio la tiene, entendiendo sus matices. La Argentina misma no es igual, cada provincia tiene sus particularidades.

¿Cómo se resuelven las candidaturas en Córdoba?

Nosotros tuvimos un millón de errores, por eso perdimos competitividad. Pero el problema de Argentina es institucional. Y esa mirada es la que aplicó el radicalismo, por eso tenemos 130 años de historia.

Y aunque lo de Correa me parece un disparate, entiendo lo que quiso decir. Nuestra clave ha sido la organización institucional y el gran desafío que tiene Juntos por el Cambio es terminar eso.

La manera de resolver las cosas en Córdoba es a través de las reglas institucionales. No estamos viendo otra alternativa que no sea una interna abierta, no obligatoria, moderna, más práctica y barata.

También proponemos que haya encuestas, pero vemos lo que está pasando con eso en todos lados. No tiene que haber internas de aparatos o caprichos de las personas.

Concretamente, en Córdoba vamos a insistir y nadie nos va a obligar a hacer otra cosa. Tiene que haber reglas claras, ya que no nos han dado las PASO, con una encuesta previa no vinculante.

Le presentamos esto a los demás partidos en la provincia, el PRO ha hecho lo mismo, y la Coalición Cívica ARI va por ese camino. Luis Juez, con quien tengo una muy buena relación personal, no digiere esta idea, pero nosotros vamos a insistir.

Fuiste muy claro cuando hablaste de no sumar libertarios o peronistas solo para tener cantidad. Cuando uno pasa las ideas a los nombres, piensa en Javier Milei y en el PJ de Córdoba. ¿Qué debería pasar con el peronismo cordobés y con Juan Schiaretti?

Me cuido en no dar nombres propios de estos conceptos por muchas razones, pero la central es que el debate de la coalición no debe girar sobre otros actores, porque los hace crecer. No veo que el peronismo de Córdoba pueda integrar una coalición para la provincia, porque tenemos que ofrecer una alternativa a 24 años de gobierno.

¿Puede chocar eso con una necesidad nacional?

Ese peronismo dice que tiene muchas diferencias con el kirchnerismo, pero nosotros vemos que tienen un parecido muy grande.

La postura de Córdoba va a ser casi unánime y muy fuerte para que no suceda, pero entiendo que somos una organización nacional. Sabemos que somos un engranaje y requerimos ser escuchados, pero no somos los dueños de la verdad.

Para Córdoba, no vamos a admitir que vengan de afuera a resolver el marco de alianzas del distrito. Tampoco eso condiciona el armado nacional, eso ya es algo que nos excede.

