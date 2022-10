El referente del radicalismo salteño Rubén "Chato" Correa, analizó su largo discurso, en el que criticó los manejos de la oposición en Salta. A su vez, habló de la disputa entre los sectores de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Juntos por el Cambio es una unidad transitoria: hoy existe, mañana no", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). El rol de la UCR.

Ayer colocamos el video en el que usted se hizo célebre. ¿Está contento con lo que hizo? ¿Le parece que logró el resultado buscado? ¿Se arrepiente de algo?

Hay que colocar ese video al punto final de un largo discurso, en el que estuve explicando cuáles son las diferencias políticas e ideológicas que teníamos en Juntos por el Cambio, en particular, en Salta. Porque en la provincia, Juntos incorpora partidos que no están en la coalición nacional. Me refiero concretamente al partido Ahora Patria, creado por Alfredo Olmedo, con el cual tenemos una diferencia ideológica y programática muy profunda.

Todo el mundo escuchó a Olmedo cuando fue diputado nacional proclamar la pena de muerte, la castración química y el servicio militar obligatorio. Ahora está cerca de Javier Milei, y no podemos escuchar que defiende la venta de órganos humanos también.

El radicalismo tiene una historia muy larga en la política argentina. Es un partido con una mirada humanitaria expresada en sus valores: la vida, la libertad y la igualdad. Nos parece que la UCR tiene que reconfigurar, en su política de coalición, la relación con los partidos políticos de Salta.

Por otra parte, el PRO es un partido que está intervenido por Patricia Bullrich en Salta. Gran parte de los cuadros del PRO hoy están en el gobierno de Gustavo Sáenz. Se acaban de producir una serie de renuncias al PRO en disidencia con lo que está pasando, y hay una profunda disputa de los larretistas con los seguidores de Bullrich.

Juntos por el Cambio es una unidad transitoria: hoy existe, mañana no. Lo que queda en pie es el Partido Radical, que es el único a nivel nacional que está parado sobre una gran tradición de institucionalidad. Es un partido que tiene una carta orgánica en la que todos nosotros somos defensores de la soberanía popular del voto de los afiliados a la Unión Cívica Radical.

Quiero saber cuál es el programa y la propuesta que vamos a levantar. En el norte estamos viviendo una situación en la que hay una transformación económica y social a partir del énfasis que se ha colocado en la minería y en el desarrollo del Litio. Si los partidos políticos no se ponen a discutir, la realidad se los va a llevar puestos.

Usted utiliza el término “unión transitoria” para referirse a Juntos por el Cambio. ¿Cree que se está agotando, y de lo que se trata es de tener un candidato a presidente radical directamente?

Se agotó por errores estratégicos del propio macrismo. Cuando Macri ganó en 2015 dijo que “este es el gobierno del PRO”, no de Juntos por el Cambio. Estamos viviendo en sociedades complejas, donde no alcanza la fuerza de un sólo partido político. Hay que poner a las mejores cabezas a pensar la construcción de un programa, que al mismo tiempo convoque a las distintas fuerzas sociales y políticas.

¿Usted plantea que, a nivel nacional, el radicalismo debería separarse de Juntos por el Cambio e ir sólo?

Soy partidario de las políticas de coalición, pero quiero discutir programas. En Salta hay que buscar nuevas fuerzas políticas. No tenemos nada que ver con un PRO que está desgajado, desarticulado. Creo que se podría formar una coalición distinta.

A nivel nacional, los que están evaluando la posibilidad de la continuidad de la coalición, vienen convocando a las fundaciones, a los institutos de políticas públicas, a los intendentes de todo el país, y a los bloques parlamentarios. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, no sólo para discutir los cargos, sino también para la construcción de un programa.

Si en esas PASO ganara Mauricio Macri, ¿le parece que el radicalismo debería continuar en la coalición?

Uno tiene que hacer lo que institucionalmente defina el partido. No me gusta, pero si fuera así, acato. Soy un hombre de la institucionalidad del Partido Radical. Así como me causó mucho gusto saber que ayer estuvimos sentados discutiendo el presupuesto, en lugar de levantarnos e irnos. Tenemos responsabilidad institucional. Me puede gustar o no, pero si el partido decide, me taparé la nariz y haremos todo lo posible.

Por eso, en este video digo que “seguiremos militando y vamos a seguir trabajando, me guste o no me guste”. Hay que volver a fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. No vamos a tener democracia si no tenemos partidos fuertes que sean capaces de conversar y cerrar coaliciones a través de programas de gobierno.

Incluí su audio en la apertura de este programa porque, si bien en las ideas usted está en contra de este corrimiento político, al usar insultos, se sumó a esta “moda”. Usted es profesor universitario. Este Rubén “Chato” Correa no es el que vimos ayer.

Rubén Correa es uno solo. Es el que habló en voz alta dentro de las paredes de su propio partido, y estaba hablando a los compañeros en la convención radical en una apasionada discusión, dentro de las paredes del partido. Lo que yo dije fue que Juntos por el Cambio hoy existe, mañana no, y lo que hay que preservar es el Partido Radical.

Para tener un árbol frondoso, con raíces profundas, hay que regarlo todos los días. Y uno lo riega con militancia, sacrificio, pasión, propuestas y programa.

