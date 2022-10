Rodrigo de Loredo: "El Gobierno entró en su trayecto final y el peronismo nos hizo mierda"

Este martes, Rodrigo de Loredo dialogó con Jonatan Viale al aire de Radio Rivadavia, donde corrigió las declaraciones de Luis Barrionuevo, quien durante el Día de la Lealtad indicó que "el peronismo está hecho mierda". "El peronismo nos hizo mierda, le diría a Luis. Nos hizo mierda y tiene décadas haciéndolo y la forma más gráfica de ilustrarlo es con los 'pobreros', que son los nuevos actores sociales que estos genios han construido. Son obreros que están por debajo de la línea de trabajo", disparó el presidente del bloque de Evolución Radical en la Cámara de Diputados.

Sobre el panorama político actual sostuvo que "el Gobierno entró en su trayecto final" y que el oficialismo al poder "siempre estuvo signado por una tríada de internas entre Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández) y (Sergio) Massa". "Estas internas permanentes y sistemáticas que mostraron que mostró uno de los gobiernos más improvisados de la historia democrática tenían discusiones a lo sumo de hacia dónde consideraba el kirchnerismo, el albertismo y el massismo que tenía que ir el gobierno. Hoy están en otro ciclo, es el 'sálvese quien pueda'".

"Cada uno está preocupado personalmente por su realidad, tratando de ver cómo le habla a su electorado y safar para lo que viene", analizó sobre las divisiones dentro del propio oficialismo.

Rodrigo de Loredo

Críticas a Massa

En la entrevista también arremetió contra el ministro de Economía, a quien calificó de ser un "bleff". "La inflación no la resolvió, sino que la empeoró, porque estamos con este juego de ganar tiempo. No, no. Nos hace perder tiempo y al hacernos perder tiempo profundiza los problemas", añadió.

"Massa no resolvió la inflación, la empeoró", dijo de Loredo

"Cristina, a esta altura, ya es todo sin filtro"

De Loredo también cargó contra la vicepresidenta: "Cristina, a esta altura, ya es todo sin filtro. Es oposición de ellos mismos. Vuelve loco a los argentinos y tiene un plan de salvar alguna bandera, alguna ropa de las que les quedan para ver si como en un arca de Noé se refugian en la provincia de Buenos Aires y Alberto que aparece, siempre tan oportuno y tan temprano, al decir 'che, no se olviden que soy el Presidente' al tercer año, en un proceso de desbarranco final".

Por último, mencionó que el panorama cambió en este gobierno "trifronte y contradictorio". "Las internas ya no tienen perspectiva de hacia donde va a terminar el Gobierno, sino donde va a terminar cada uno".

