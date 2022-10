Luis Barrionuevo advirtió: ”Déjense de hinchar porque vuelve el ‘que se vayan todos’”

En medio de la difícil situación económica que atraviesa el país, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, advirtió al Gobierno nacional y todos los sectores de la política actual con el regreso del reclamo popular que sonó en diciembre de 2001: “Que se vayan todos”.

En un diálogo con Radio Mitre, Barrionuevo disparó: “Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el ‘que se vayan todos”.

De esta manera, aseguró que tanto el oficialismo como la oposición “son todos primos”, ya que explicó que “los que están en el PRO, Cambiemos o el Frente de Todos han convergido juntos o han dado vueltas en una coctelera”.

Barrionuevo cerró las paritarias para su sector.

“La gente está harta, está re podrida. No quiere saber más nada. El poco interés que tiene se ve en la audiencia que tienen los programas de televisión políticos”, aclaró y agregó: “La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”.

Con respecto a la interna dentro del oficialismo, Barrionuevo sostuvo que el Gobierno “está compartido por Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández”, pero no se ponen de acuerdo”.

“Varias veces han hundido al país. Este es un país infernal, hay que hacer más nacionalismo”, aseguró.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en julio

La economía y las paritarias

El dirigente sindical convocó a que el Gobierno llame “de forma inmediata” a la Unión Industrial Argentinas (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para ir contra los formadores de precios, además de regular las tarifas y frenar la inflación.

Luego de cerrar una paritaria para su sector, Barrionuevo cuestionó el incremento en el valor de los productos y expresó: “¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada”.

RdC