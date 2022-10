Crece la tensión entre Larreta y Bullrich por el armado para 2023 y una foto de Jorge Macri

—Te aviso una cosa, no me jodas más por radio porque te cago a trompadas. Conmigo no se jode.

—¿De dónde sacaste eso? ¿Qué pasó?

El episodio ocurrió antes de que comience la presentación del libro Para qué de Mauricio Macri en La Rural cuando Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, se acercó a saludar a Patricia Bullrich, quien lo increpó con improperios ante la sorpresa del funcionario. Una cámara que sigue a la titular del PRO a todos lados registró el tenso momento, que quedó en el cruce verbal. Acto seguido Miguel intentó abrazarla y ella se sentó al lado de Miguel Pichetto, quien soltó una sonrisa poco típica en él.

La escena da cuenta de la tensión creciente entre dos de las principales figuras del PRO que batallan por ser el candidato a presidente que se imponga en Juntos por el Cambio. Miguel venía de criticar a la titular del PRO cuando ocurrió el conflicto de las vallas del departamento de Cristina Kirchner.

El diálogo entre Larreta y Bullrich está cortado. Solo se encuentran en reuniones partidarias o eventos sociales. Lejos quedó la interacción semanal que supo darse en 2021. Tampoco hay mucha actividad en los celulares de los dos interlocutores: el secretario general porteño, Fernando Straface, y el diputado bullrichista Gerardo “Jerry” Milman.

Con todo esta semana se dio un capítulo más de la guerra fría entre ambos cuando, con la intervención de Mauricio Macri, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue a sacarse una foto con Bullrich, quien dijo en el encuentro: “Queremos que la Ciudad siga siendo del PRO, y si Jorge se anima, vamos a poder sortear los escollos que hoy tenemos”.

Según comentan en Uspallata la foto se dilató unos dos meses. Y fue el expresidente quien la animó. Es más: aseguran que cuando Waldo Wolff, diputado del riñón de Jorge Macri, anunció que se iba del espacio bullrichista para sumarse al armado del ministro de Gobierno porteño, la titular del PRO no tenía un candidato “amarillo”.

Para la exministra de Seguridad fue todo ganancia: expuso a un ministro del gabinete larretista, aceptó un pedido del exjefe de Estado, pidió “unificar” un candidato del PRO ante el avance de Martín Lousteau y ahora buscará sumar a su staff al armado bonaerense de Jorge Macri. De hecho, estuvo hace pocas semanas con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien hace equilibrio con todas las facciones del PRO.

Este tema fue el más álgido en el retiro que el miércoles encabezó Larreta con todo su gabinete en Lowlands Club, en el bajo Belgrano, un espacio para 300 personas y austero catering, que arrancó a las 8 de la mañana y terminó pasado el horario de almuerzo.

Allí, con un coordinador-gurú llamado “Vito” (una de las brillantes innovaciones que suele organizar la funcionaria Paula Uhalde), hubo clima de armonía generalizado, salvo cuando se tocó el encuentro entre el ministro y la presidenta del PRO. En ese sentido, un grupo de ministros dio su opinión, siempre en un tono cordial. Entre otros, Martín Mura, de Hacienda, y Enrique Avogadro, de Cultura, fueron de los más duros. También la funcionaria Carmen Polledo, reconocida por su carácter fuerte y sus convicciones férreas también. Incluso, hubo planteos sobre la posibilidad de que se abra la puerta a otras candidaturas, como la de dos los presentes: Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós. Cuando le tocó hablar, el ministro de Salud fue más allá: dijo que todos los que participaban del gabinete, más allá de las individualidades, debían ser funcionales a que Larreta sea presidente y que ese debía ser el norte de todos. Con su tono didáctico y sus palabras de médico catedrático, sorprendió.

En su defensa, el ministro de Gobierno explicó: “Ella me apoyó a mí y no yo a ella. Además voy a seguir participando de las mesas de Horacio”.

El viernes anterior al retiro había almorzado con Quirós en Dashi y, luego, recibió a Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del jefe comunal que trabaja en el armado nacional. Allí avisó que iba a sacarse una foto con Bullrich esta semana.

Del lado de Bullrich, el martes tendrá una foto de impacto político: en su oficina en Avenida de Mayo se mostrará con Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense y hombre muy cercano a Macri (quien lo elogia en su libro).

El otro precandidato, Cristian Ritondo, también evalúa una foto con ella y María Eugenia Vidal, a la que se sumarían otros precandidatos bonaerense de JxC, salvo Diego Santilli, el hombre de Larreta para la Provincia de Buenos Aires.

Críticas a la suspensión de las PASO y foto en Formosa

El debate por la eliminación de las elecciones PASO impulsado por el kirchnerismo tuvo una respuesta de Horacio Rodríguez Larreta.

De visita por Formosa, donde se reunió con los principales referentes del PRO, incluida la concejal Gabriela Neme, salió a plantear que es “hacer trampa”.

“Las reglas no se pueden cambiar unos meses antes de la elección, es como que ahora cambiemos las reglas del fútbol a un mes del Mundial, es hacer trampa”, dijo. “Eso es hacer trampa, no tienen los votos y espero que ningún otro partido los acompañe con la trampa”, concluyó.

La visita a la tierra de Gildo Insfrán se dio en el marco de las recorridas que viene realizando semanalmente por el interior junto a su equipo.

Viaje a Punta del Este para reunir empresarios

Patricia Bullrich informó que este fin de semana viajará al Uruguay para reunirse en Montevideo con grupos de argentinos residentes. Además aprovechará el mar y el sol de Punta del Este, donde además de descansar, se reunirá con empresarios e inversores que se radicaron allí bajo la idea de que regresen al país en 2024, según hizo saber a través de sus voceros.

Justamente esta semana sumó a una productora televisiva de un programa histórico a su equipo liderado por Claudio Polosecki, hermano de Fabián “Polito”, un periodista que protagonizó programas de culto en los ´90. En su Linkedin aparece como vocero del Frente para la Victoria en Diputados. Quizá se trata de un error de la Web.