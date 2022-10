Patricia Bullrich recalentó la interna de Juntos por el Cambio al meterse en la discusión por la aprobación del impuesto a los pasajes de avión que el oficialismo logró sancionar por un voto: “Tenemos que ser muy firmes y muy duros respecto de aquellos que no están en las decisiones importantes”, dijo, en referencia a Margarita Stolbizer y Gustavo Santos, dos de los apuntados por sus ausencias.

“No puede suceder que haya diputados de viaje, diputados que se vayan y otros que avisen que se van a ir. Es importante asumir la responsabilidad del cargo que cada uno tiene y se ganó. Y más en una semana tan importante como la del Presupuesto. Sinceramente, no hay proyecto más importante que ese”, expresó la presidenta del PRO este jueves 27 de octubre.

Si bien la votación por el Presupuesto para el 2023 logró el aval con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones el último miércoles, posteriormente se realizaron dictámenes sobre artículos particulares.

Uno de ellos fue la Tasa de Seguridad de Aviación, un arancel a los pasajes de avión para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El oficialismo logró imponerlo por 121 a 120, lo que generó rispideces en Juntos por el Cambio por los legisladores que no estuvieron para rechazarlo.

Con nombre y apellido, se refirió al faltazo de Gustavo Santos, integrante del bloque que ella preside a nivel nacional. “No sé que le pasó pero no hay excusa para nadie”, dijo. También, aunque sin mencionarla, habló de Margarita Stolbizer. La diputada de Encuentro Federal asistió a la votación pero posteriormente se retiró.

En diálogo con PERFIL, la legisladora había alegado: "Estaba realmente agotada porque había llegado de viaje y tenía 2 días sin dormir. Pero si sabía lo del número no me hubiera ido".

La crítica de Bullrich continuó: “Irse cuando se va a decidir un impuesto a las Ganancias total y absolutamente discrecional para el gremio de Camioneros, los de larga distancia… Es una locura”.

“Tenemos que ser muy firmes y muy duros respecto de aquellos que no están en las decisiones importantes”, agregó luego la presidenta del PRO en diálogo con Jonatan Viale por LN+.

Las críticas de Bullrich al radicalismo

Plegada a la decisión del PRO de votar en contra del Presupuesto 2023, cuestionó a los radicales que votaron a favor de su aprobación.

“Nosotros hicimos especial énfasis en no votar los derechos de exportación, la cláusula “Moyano”, las tasas y el aumento de los impuestos. Nosotros fuimos anti corporativos”, comenzó.

Posteriormente habló de individualismo partidario y habló de los sectores de la coalición que "atienden su juego". “No se puede pensar más que el país son las partecitas que me convienen a mí. Por que así cada vez es más decadente. Todos tenemos que entender que hay que ir a una ley justa. No puede ser que si a mí me dan algo del sector que pertenezco, estoy a favor. Si les doy a unos y no a otros, estoy generando una injusticia”, exclamó.

