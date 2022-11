Cuál fue el episodio que activó el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel

Las últimas semanas de agosto fueron tumultuosas para la política. Primero porque fue el mes en que terminaron los alegatos en los que el fiscal Diego Luciani pidió a la Justicia que condene a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión y después por el debate que se armó en torno a las decenas de vigilias de militantes que se instaló por aquellos días en su casa de Recoleta. Fue ahí cuando se produjo el primer chispazo en la relación entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel.

El sábado 27 de agosto se esperaban manifestaciones de apoyo en diversos puntos del país y de la Ciudad de Buenos Aires. Las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta en Recoleta aparecieron valladas y con un importante operativo de la Policía de la Ciudad para impedir que la militancia se acerque nuevamente a la esquina de Juncal y Uruguay.

La reacción militante fue la contraria a la esperada: las concentraciones finalmente culminaron en la plaza ubicada a una cuadra del domicilio y la jornada terminó con escenas de fuerte represión y con el vallado desarmado.

Video | Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel: "La próxima te rompo la cara"

Ese episodio tuvo un costado político cuando Bullrich, presidenta del PRO, acusó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de haberle "regalado la calle" al kirchnerismo. "Me parece que cuando vos ya tomaste la decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a ella y los vecinos, la tenés que mantener. Ahí el problema y lo que estamos viendo hoy, es que la calle la tiene al militancia", había dicho la ex ministra en TN.

Después de ese primer cruce, la interna siguió y las expresiones de Juntos por el Cambio se dividieron entre quienes apoyaron el planteo de Bullrich y los que respaldaron a Larreta. En ese marco, Felipe Miguel decidió contestar.

El vallado en la casa de la vicepresidenta, el detonante de la interna.

"Más allá de las declaraciones desafortunadas de Patricia Bullrich, que me generan mucha desilusión porque el país nos necesita más unidos que nunca, recibimos todo el apoyo de Juntos por el Cambio", manifestó el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

Escala la tensión

Los enfrentamientos políticos entre los "duros" que representa Patricia Bullrich y los "blandos" que se identifican con Larreta viene de larga data pero escaló fuerte a partir de ese primer episodio.

Patricia Bullrich justificó el cruce con Felipe Miguel: "No voy a pedir disculpas"

Los cruces en torno al vallado en la casa de la vicepresidenta vuelven a tomar relevancia porque este martes se conoció un video grabado el martes pasado en La Rural durante la presentación del libro de Mauricio Macri. "No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso".

La autora de la advertencia fue Patricia Bullrich, que en el video mira a los ojos a Miguel, quien al principio parece sorprendido y al cabo de unos segundos abraza a Bullrich en una acción que parece destinada a no llamar la atención de quienes estaban presentes. "Así, te lo digo directamente, conmigo no se jode", se la escucha a la titular del PRO y referente del grupo de "halcones" dentro de Juntos por el Cambio.

Felipe Miguel habló del cruce con Patricia Bullrich: "Me sorprendió, fue una amenaza"

Después de que se viralizara la grabación, Miguel fue entrevistado este martes en Radio Mitre. "Es bastante chocante, es un disparate. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos", lanzó.

Bullrich no se quedó atrás y explicó cómo manejará el conflicto. Dijo que no iba a pedir disculpas y agregó: "Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho".

