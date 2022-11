En el contexto del video donde amenaza a Felipe Miguel con "romperle la cara", Patricia Bullrich relató cuándo fue el punto de quiebre en su relación con Horacio Rodríguez Larreta, lo que marcó el comienzo de una interna a cielo abierto en Juntos por el Cambio para llegar al sillón de la Casa Rosada.

Sin pedir disculpas por sus dichos contra el Jefe de Gabinete larretista y legitimando esas palabras lanzadas en la presentación del libro de Mauricio Macri la semana pasada, la titular del PRO relató nuevamente su versión de la disyuntiva personal con el alcalde porteño.

Patricia Bullrich ya había contado en declaraciones a Radio Rivadavia en marzo que la relación "dejó de fluir" cuando le comunicó a Larreta que sería candidata a presidenta. Sin embargo, luego de la amenaza a Miguel, la historia tomó otra magnitud.

"Un día lo fui a ver a Horacio y me dice: '¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", reconstruyó la dirigente opositora sobre aquel encuentro con el Jefe de Gobierno.

Invitada por Alejandro Fantino a Multiverso Fantino por Neura Media, la exministra de Seguridad continuó con su relato. "Yo le dije: 'No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser candidata a presidenta'. Y él me dijo: 'No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso'. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.

"Horacio no pudo procesar eso. No lo entendió. Él pensaba que no iba a tener ninguna competencia, que el camino ya estaba liberado. Yo le dije que es un lugar que no tiene dueño, sino que hay que ganárselo. Desde entonces, nuestra relación nunca volvió a ser igual", aseguró Bullrich.

"Son conflictos lógicos entre seres humanos": Macri minimizó la interna de Bullrich y Felipe Miguel

Los chispazos entre Bullrich y Larreta

El último capítulo de esta serie de desencuentros por el poder se dio el fin de semana cuando Bullrich cuestionó el apoyo de Rodríguez Larreta al senador radical Martín Lousteau para ocupar su lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre su encontronazo con Felipe Miguel, quien le había espetado ser "funcional al kirchnerismo" por criticar la decisión del gobierno porteño de quitar las vallas en la casa de Cristina Kirchner en agosto, Bullrich agregó: "No se le puede decir cualquier cosa a una persona y a los días venir y abrazar. Eso no es para mí".

