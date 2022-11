Patricia Bullrich se refirió a su cruce con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y reveló que el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no la llamó para disculparse luego de haber dicho que era funcional para el kirchnerismo.

"Fue muy cínico conmigo", dijo la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, quien acusó a Miguel de decirle que era "funcional al kirchnerismo"; "¿Yo? Decime cualquier cosa menos eso".

El funcionario porteño, dijo Bullrich en una entrevista radial con Alejandro Fantino: "Vino y me abrazó de atrás, y no es así. Si vos decís algo, bancala con tu actitud, y punto".

Elisa Carrió habló sobre el cruce entre Bullrich y Miguel: “Patricia no sabe parar y tiene formas más masculinas”

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) sumó de esta forma un nuevo y tenso capítulo con el enfrentamiento de la presidenta de PRO fustigara y Felipe Miguel, el número 2 del gobierno de Rodríguez Larreta.

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara; conmigo no se jode, te lo aviso", espetó Bullrich al encontrarse con Miguel durante la presentación del libro Para qué del ex mandatario Mauricio Macri en el predio de La Rural de Palermo días atrás. El incidente quedó registrado en imágenes de video que tomaron estado público recientemente.

El momento de tensión en La Rural se produjo en medio de otros dirigentes de JxC que miraban atónitos lo que sucedía. Tras las palabras de Bullrich, el funcionario porteño, desconcertado, solo atinó a abrazar a la ex ministra de Seguridad de la Nación y pre-candidata a presidente.

Felipe Miguel habló del cruce con Patricia Bullrich: "Me sorprendió, fue una amenaza"

"Me molestó el abrazo porque es una hipocresía", dijo Bullrich a Fantino. "Si digo algo fuerte de alguien lo bancaré mirándolo a los ojos. No da venir haciéndote el gracioso y abrazándote como si nada".

Consultada sobre si pensaba pedir disculpas por su reacción, Bullrich respondió: "Ni en pedo, ¿cómo lo voy a retirar? No merece que lo retire porque no fue capaz de bancar lo que dijo ni de llamarme ni pedirme disculpas por lo que dijo en la televisión. ¿Yo tengo que bancarme a quien me violentó diciendo que soy funcional al kirchnerismo?"

Al igual que Bullrich, Rodríguez Larreta también aspira a competir por la Presidencia de la Nación el año que viene, lo que genera un estado de efervescencia en el macrismo en la relación entre "halcones" y "palomas".

"Siento que puedo ser presidente", dijo Bullrich en la entrevista, en la que reveló el motivo por el que se distanció de Rodríguez Larreta: "Nos juntamos y cuando le conté que quería ser candidata a Presidente y él me dijo ‘eso no, yo me vengo preparando para eso".

Qué dijo Felipe Miguel

"Me sorprendió mucho; las amenazas y la violencia son siempre inaceptables. Mucho más si se trata por opinar de un tema diferente, ahí se cruza un límite peligroso", sostuvo Felipe Miguel en declaraciones a Radio Rivadavia con relación al incidente con Bullrich.

El funcionario de la Ciudad, referente de las "palomas" también pidió ser cuidados en el marco de las tensiones que se dan al interior en JxC. Además, negó haber comentado que Bullrich, una líder dentro de los "halcones", era funcional al kirchnerismo, como esgrime la presidenta de PRO.

"Es un disparate. Cada uno tiene responsabilidad dentro de la gestión. Su reacción es lo que hay que corregir", subrayó.

La razón por la que Bullrich y Rodríguez Larreta están peleados

Según contó la ex funcionaria, el quiebre entre ambos fue cuando ella le manifestó al jefe de Gobierno porteño sus intenciones de ser candidata a Presidenta en 2023. "Un día yo lo fui a ver a Horacio, y él me dice '¿Vos qué lo querés ser, querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal o con algún otro, también está (Martín) Lousteau...", comenzó relatando Bullrich.

Ante esto, ella le respondió: "No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser como candidata a Presidenta". "Y él me dijo 'no, eso no, yo me vengo preparando para eso'".

Ella, según su versión, insistió en que sentía que este "era el momento y el lugar" para su intención de buscar el cargo de jefa de Estado. "Yo le dije que yo iba a competir, y él me dijo que no podía ser. No lo pudo procesar a eso. Y a partir de ahí, la relación nunca volvió a ser igual.

"El pensaba que para ese lugar no iba a tener ninguna competencia, que ya era para él". Yo le dije que ese no era un lugar que tiene dueño, es un lugar que hay que ganarlo", agregó la presidenta del PRO.