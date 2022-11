Luis Juez no bajó el tono de las declaraciones que hizo el pasado 27 de noviembre en una entrevista para La Nación+ en la que se mostró enojado con los argentinos y los calificó como un "pueblo de mierda", ya que consideró que la sociedad argentina "le exige más a un jugador de fútbol que a sus dirigentes" y está dispuesta a "hacer quilombo" en caso de quedar afuera del Mundial pero no cuando "se roban el país".

Consultado en Radio Mitre respecto de sus dichos en LN+, el senador nacional de Juntos por el Cambio se presentó como “Luis Juez, otro de este pueblo de mierda”. "Me hago cargo. Yo soy parte de este pueblo. Estoy en este país, no en Australia, y soy parte de esta sociedad que no reacciona, que le pide a Messi que se mate en la cancha y a la dirigencia no le exige nada", comenzó en diálogo con Eduardo Feinmann.

Luego, volvió a hacer énfasis en su pensamiento: "A ver, uno que me desafíe y que me diga que lo que estoy diciendo yo es mentira. No estoy diciendo que ustedes son una mierda, estoy diciendo nosotros. Nos faltan huevos y coraje para exigir a nuestra dirigencia política, sindical y empresaria lo que nos merecemos como nación. Eso sí, la Selección tiene que entregar todo. Nos va la vida en eso".

Luis Juez, enojado con la sociedad argentina: "¡Qué pueblo de mierda!"

En ese sentido, Juez cuestionó la pasividad de la sociedad frente al deterioro en educación o salud pública: "Pero bueno, no hay que hablar de estas cosas porque la gente se enoja, porque somos tan cínicos e hipócritas que nos molesta que nos digan cómo somos. Es lo que yo opino y me hago cargo, porque también soy parte de este colectivo y siento que hemos fracasado, que estamos en deuda como democracia".

“Una sociedad que le exige más al fútbol que a sus dirigentes no es una buena sociedad, y así somos nosotros. Estamos predispuestos a hacer cualquier cosa si los resultados deportivos no nos acompañan. Ahora, ayer le entregaron un premio a Ginés González García y no vi que la gente reaccione de manera directamente proporcional a la falta de respecto que tuvieron con el pueblo”, declaró. En esa línea, añadió: "En Córdoba se vacunó toda la dirigencia política cuando había un puñado de vacunas, y los discapacitados esperando... Somos un pueblo maravilloso".

Ginés González García fue homenajeado por el gobierno por su "impacto positivo en la salud pública"

Las disculpas a la "gente honorable"

Los periodistas del programa cuestionaron sus dichos y le reprocharon que al decir "sociedad de mierda" incluyó a todos. "No seamos tan quisquillosos. Yo no soy una mierda y soy parte de esta sociedad. Muchas veces, uno termina generalizando y ofende la generalización. Cuando voy por la calle y gritan ‘chorro’, no me doy vuelta".

"La gente honorable, que pone y arriesga todo, sabe a quién me estoy refiriendo. Así como no todos los políticos son ladrones”, espetó.

En último lugar, concluyó: "No seamos cínicos. Probablemente, muchos se merezcan una disculpa y allá va: para los honestos y honorables, mis disculpas. Pero tengo que sostener a rajatabla que tenemos una sociedad muy complicada que no se anima a reclamar".

JP/fl