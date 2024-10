Luis Secco analizó el discurso del presidente Javier Milei en Parque Lezama, escenario del lanzamiento del partido nacional de La Libertad Avanza. Entre otras cosas, el economista y columnista de PERFIL consideró que "se queda corto para generar confianza" y que "la repetición de exageraciones y comparaciones incomprobables no ayuda".

"Desde el atril montado en el escenario de Parque Lezama, en un claro acto de campaña política (un arranque temprano por cierto o será que para el Presidente la campaña nunca termina?), el Presidente volvió mostrar el tono usual de sus discursos. Pero, no viene al caso detenernos en la belicosidad de los adjetivos, planteos y arengas presidenciales. No porque no sean cuestionables o resulten a esta altura cansadores o demasiado repetitivos. Si no porque es mejor que nos concentremos en lo que sostuvo en materia económica, lo que en nuestro caso genera menos disgusto (o menos vergüenza ajena)", dijo el economista a PERFIL.

En el informe compartido por Perspectivas Económicas, Secco analizó: "El Presidente acostumbra, incluso en sus entrevistas televisivas o cuando participa de eventos empresariales o académicos, a negar algunas realidades, a tergiversar ciertos hechos, a realizar comparaciones contra-fácticas y a usar caprichosamente algunos datos. Tal comportamiento replica todas las características de la denominada disonancia cognitiva".

"Se trata de un concepto que fue propuesto por el psicólogo Leon Festinger en 1957, y se refiere al malestar psicológico que ocurre cuando una persona se enfrenta a información que contradice sus creencias, valores o comportamientos", explicó.

Conflicto entre creencias y realidad

Secco señaló que "este conflicto interno entre lo que se cree y lo que la realidad presenta provoca incomodidad" y esto se traduce en rechazo a la información (diciendo que no es válida o que está equivocada), reinterpretación de los hechos para que encajen en las creencias y cambio de las creencias, la opción menos común.

"Cuando los hechos o datos entran en conflicto con creencias profundas, las personas suelen acomodar o distorsionar esos hechos para preservar su sistema de creencias. Esto puede ocurrir sin que la persona sea plenamente consciente de lo que está haciendo", añadió el economista.

Secco indicó que "no hay necesariamente un autoengaño premeditado", sino que "el proceso ocurre porque el cerebro busca evitar el malestar que produce la contradicción. Los mecanismos de reducción de la disonancia operan de forma automática y a menudo sin que la persona se dé cuenta de ello".

Tomando frases del discurso del presidente, el economista señaló que en todos se encontró "una evidente necesidad de justificar la creencia presidencial que los logros de sus primeros ocho meses de gobierno son más que suficientes para ser considerado 'el mejor presidente de toda la historia'".

Sobre el discurso del mandatario libertario, Secco indicó que "en varios pasajes hizo comparaciones donde exageró la negatividad de las condiciones iniciales con el fin de realzar los resultados alcanzados, aun cuando ellos son de por sí muy buenos y no hace falta exagerar nada".

En lo que respecta a las exageraciones, mencionó la frase "eliminamos por completo la obra pública", sobre la que aclaró que "se redujo sustancialmente pero no es cero".

"En los primeros ocho meses del año, el gasto de capital del Sector Público Nacional ascendió a los AR$5.3 Billones (a precios de agosto), lo que representó una caída real del -78% respecto de lo gastado en igual período de 2023. El ahorro alcanzado por este concepto constituye el componente de mayor peso dentro del total del ajuste del gasto, representando un 29% del mismo (le siguen las Jubilaciones y Pensiones con un 25% del total de la reducción del gasto)", detalló.

"Hicimos cero el curro de los políticos que son las transferencias discrecionales", tomó luego el economista y señaló: "Hasta agosto dichas transferencias ascendieron a AR$1.5 Billones (a precios de agosto), lo que representó una caída real del -66% respecto de lo gastado un año atrás y explica un 9% del total del recorte del gasto. Tanto en este caso, como en el del punto anterior, se trata de caídas notables que no necesitan ser exageradas".

Sobre el dato de que "en el lapso de siete meses se hizo un ajuste fiscal de 15 putos del PIB", agregó: "El déficit consolidado de 2024 (Sector Público Nacional más BCRA) no fue de 15 puntos del PIB como sostiene el Presidente. Tal como consta en el último documento suscrito por el gobierno argentino y el FMI, dicho déficit ascendió al 11.3% del PIB (4.7% fue el déficit del Gobierno Central y 6.6% del BCRA). De nuevo el Presidente exagera sin necesidad, a menos que pensemos que las cifras suministradas en la octava revisión del acuerdo con el FMI no son ciertas".

En cuanto al uso de lo contra fáctico, el economista tomó la siguiente declaración del mandatario: "Bajamos la inflación del 17,000% al 28% anual sin controles de precios, sin controlar el tipo de cambio, sin expropiaciones tipo Plan BONEX, sin que haya hiperinflación y recalibrando precios relativos. Vaya que esto sí es un verdadero milagro".

"Más allá de lo cuestionable que resulta la extrapolación del dato de inflación diario de diciembre que arroja el ya famoso 17,000% que menciona el Presidente, lo que se hace muy difícil pasar por alto es la afirmación que se ha logrado bajar la inflación 'sin controlar el tipo de cambio'. Cuando, evidentemente, el tipo de cambio es determinado por el BCRA. Incluso la fase II exacerbó la intervención de la autoridad monetaria en los mercados libres del dólar. Por lo que el tipo de cambio oficial y el libre son precios controlados", explicó.

Asimismo, indicó que es "un argumento totalmente contra fáctico e imposible de contrastar o medir", el hecho de que el gobierno libertario haya evitado "la peor crisis de la historia argentina".

"Al igual que con la afirmación anterior, el Presidente recurre a lo contra fáctico para realzar o hacer gala de los resultados de su gestión. Aunque este caso, va un poco más allá y hasta se anima a proporcionar números no fundamentados", señaló luego sobre la afirmación de que "la pobreza no se genera de un día para otro" y "si hubieran estallado todas las variables que nos dejaron la pobreza habría llegado al 95% y la indigencia al 55%".

"Acá estamos para defender el peso", fue una de las contradicciones claves que encontró el economista y manifestó: "Tengamos presente que el Presidente llegó a decir que el peso no era una moneda sino excremento. Por lo que estamos ante un cambio copernicano en la visión monetaria presidencial".

Luego, consideró: "En momentos en que las encuestas empiezan a mostrar un desgaste de la figura presidencial, el acto de Parque Lezama es un intento por retomar la iniciativa comunicacional, darle nuevos bríos a la narrativa oficial e inyectar una nueva dosis de esperanza a las bases de la Libertad Avanza. Lamentablemente, el discurso se queda corto para generar confianza más allá de esas bases".

"La repetición de exageraciones y comparaciones incomprobables no ayuda y genera suspicacias acerca de las razones que llevan al Presidente a formularlas. Además, no evita que, después de ocho meses de gestión, se haga más cuesta arriba adjudicar todos los problemas a la gestión anterior. Tal como lo informó Poliarquía, un número creciente de encuestados empieza a ver a Javier Milei como el principal responsable de que no haya trabajo y las familias no puedan llegar a fin de mes", sostuvo Secco.

"En el programa de Susana Giménez, el Presidente sostuvo que es bueno como economista pero que no hace magia. Nadie le pide que la haga. Pero es de buen economista estar abierto a la opinión de los colegas y no desestimarlas porque no encajan con su visión del mundo o con su creencia de que los resultados de sus políticas son milagrosos o que su ministro de economía es el mejor de la historia o que su presidente del BCRA es el mejor de la historia o, en definitiva, con su creencia de que estamos en presencia del mejor gobierno de la historia", concluyó.

