Macri arrancó con la mudanza, ya alquiló casa nueva y se prepara para volver al llano

por Gabriel Ziblat

Los vecinos ya estaban al tanto de que los huéspedes iban a dejar la residencia. Sin embargo, la imagen que vieron ayer por la mañana no dejó de impactarles: el camión de mudanzas ingresando a la Quinta de Olivos por la puerta de la calle Villate como símbolo del cambio de poder político. En diez días, el barrio tendrá otro vecino. Se van los Macri, llegan los Fernández.

Pero igual Mauricio Macri no se irá muy lejos. Junto a Juliana Awada ya consiguieron otra casa para mudarse una vez que dejen el poder y será por la zona. En el transcurso de este año, vendieron el departamento que tenían sobre la avenida Libertador, en Palermo. Por eso, necesitaban un nuevo lugar para vivir. Estaba la alternativa de ir, aunque sea transitoriamente, a la quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas. Pero decidieron buscar algo por la zona y lo consiguieron: ya alquilaron una casa por la zona norte (entre Olivos y San Isidro) donde se mudarán en unos días.

A partir de allí, el mandatario saliente deberá definir cómo llevará adelante su nuevo rol en el llano. En público y privado ya manifestó su intención de liderar la oposición a Alberto Fernández, con dos propósitos principales: defender lo que considera que son los legados de su mandato y mantener la unidad de Juntos por el Cambio para volver a ser una opción competitiva. Los dos ejes no asoman nada sencillos y quedarán atados a cómo le vaya al nuevo gobierno. “Sabemos que si a Alberto le va bien, el recuerdo de Macri será peor, y que si la situación económica empeora se lo rescatará mucho más”, analizan en la Casa Rosada. En Diputados también creen que los próximos meses serán claves: “La unidad del interbloque será puesta a prueba en 180 días. Si Alberto da en la tecla es más fácil que algunos del espacio sientan el estímulo de desmarcarse”, reflexionó un diputado macrista.

Para esa tarea de liderar la oposición, el Presidente también está a la búsqueda de un inmueble. En este caso, una oficina que también quiere que sea por la zona norte, ya sea de la Ciudad o el Conurbano. El objetivo es claro: evitar por un tiempo el microcentro.

Desde allí, tendrá el desafío de sentar en la misma mesa a los radicales, e incluso también macristas, que hoy cuestionan que él sea el único líder. “No lo veo a Mauricio reclamando todos los días que lo reconozcan como su líder. No es así. Macri va a dar lugar a un montón de liderazgos que quieren crecer, es compatible con su rol”, sostuvo Marcos Peña en una entrevista con La Nación. En el macrismo hay quienes creen que tampoco está convencido de querer volver a pelear por la Presidencia en 2023. Su principal preocupación –como la de todo ex presidente– es defender su legado.

Mientras tanto, mañana partirá rumbo a España en lo que será su gira de despedida como Presidente. Va a participar de la cumbre de Jefes de Estado sobre Cambio Climático. Al regreso, pasará por Brasil, para un encuentro del Mercosur.

Vuelve al fin de la semana próxima y dará un mensaje sobre su visión de la herencia que deja. A pesar de que gran parte de las cosas que tenía en Olivos ya fueron mudadas ayer, después de la gira volverá a dormir a la Quinta Presidencial. La abandonará el 9 de diciembre. Al día siguiente, asume Alberto y los vecinos deberán adaptarse al cambio. En la escuela más cercana, la número 31, Macri ganó por 65% a 24%.

“Cimientos sólidos” también en Defensa

Mauricio Macri encabezó ayer el acto de egreso de oficiales de las Fuerzas Armadas en un acto en el Colegio Militar de Palomar. Allí, expresó su agradecimiento por la tarea en los últimos cuatro años y aseguró: “Construimos cimientos sólidos para una política de Defensa a largo plazo”. Entre los logros, marcó que “modernizamos nuestras fuerzas para que estén a la altura de los desafíos del siglo XXI” y apuntó contra sus antecesores al resaltar que “lo hicimos revirtiendo años de desinversión y de falta de políticas serias”.

Participó del acto el saliente ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien a partir de diciembre será reemplazado por el diputado Agustín Rossi, que ya registra un paso por el Ministerio durante la presidencia de Cristina Kirchner.

“Hoy miramos el presente y, sobre todo, el futuro como un proceso donde hemos trabajado en la reconversión del sistema de Defensa nacional, la política de reequipamiento y la modernización de las capacidades”, afirmó Macri, quien enfatizó que se ha producido “un salto importante en ese sentido”. No obstante, admitió que “aunque sabemos que no fue suficiente, fue un buen inicio tras décadas de no inversión”.

Además, el Presidente recibió en Olivos a un grupo de alumnos de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, que volverán a participar de una nueva edición del Desafío Eco, la competencia educativa y sustentable más importante del país. En el marco de esta iniciativa, más de mil alumnos trabajaron en un diseño propio para construir un auto eléctrico de emisión cero.