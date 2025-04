Macri busca ganarle a LLA para condicionar a Milei

“Hola Liliana, escuché tu mensaje y me emocionaste con tus palabras. Fue una alegría que me hayan dado la oportunidad de que este tipo de angustias no existan más en sus vidas”. Mauricio Macri le envió un mensaje de audio de WhatsApp a una vecina que se había reunido, previamente, con la candidata a legisladora porteña, Laura Alonso, en el cual le contaba el sufrimiento que había vivido por las inundaciones en la Ciudad.

El mensaje del expresidente forma parte del “timbreo digital”, la nueva forma de campaña de cercanía en la que se concentró el PRO para las elecciones porteñas, supone llamados y mensajes con diferentes vecinos por parte de los candidatos y las figuras del partido.

La elección porteña es mucho más que un comicio a legisladores: constituye, para Macri y el PRO, la chance concreta de ganarle a La Libertad Avanza en el territorio que dio nacimiento y al partido, y además, con la nacionalización de la campaña, una oportunidad para marcarles la cancha a los libertarios en las negociaciones a futuro.

Esta hipótesis se corrobora en especial dadas las avanzadas charlas que existen en la Provincia pensando en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre. Y más aún: pensando en las elecciones nacionales en todo el país a diputados y en ocho provincias a senadores nacionales. ¿Podría abrirse una línea de negociación nacional LLA-PRO?

Todo esto se da con un dato clave más: esta semana hubo un regreso marcado del optimismo al partido amarillo dado que en la mayoría de las encuestas que trabajan con el espacio marcaron que la boleta alcanzó el segundo lugar, dejando a Manuel Adorni de LLA en tercer puesto. Aunque por una diferencia pequeña, esa muestra le dio alas y aliento a un PRO, que puso todo para que la Ciudad no sea el escenario de una derrota.

En particular, la máxima es que LLA quede, al menos, tercero. Si bien el discurso oficial del PRO será “ganarle al kirchnerismo”, por lo bajo hay quienes esperan que Adorni se desinfle.

Es más: de los dos debates que se están organizando para legisladores, uno de ellos podría contar con la ausencia del vocero presidencial si es que no acepta ir al programa A dos voces en TN. No está confirmada la presencia del libertario aún. Se entusiasman en el PRO con que quede la silla vacía como hizo Daniel Scioli en 2015.

El otro debate es el oficial: por ley, Adorni y los otros 16 candidatos deben debatir en el Canal de la Ciudad con segmentos específicos. Es parte del Código Electoral porteño. PERFIL le consultó al candidato de LLA si pensaba concurrir a ambos debates, pero, al cierre de esta edición, no respondió. Fin.

Esta semana en la Ciudad habrá clima de campaña: el oficialismo porteño sumó más de 400 contenidos en redes sociales, tres folletos en mano en las recorridas de dirigentes, militantes y candidatos, y nueve piezas en vía pública donde se los ve a Silvia Lospennato y a Hernán Lombardi.

El PRO contabiliza 12 salidas al territorio desde que comenzó formalmente la campaña, más de 50 mil conversaciones (la “gran conversación” la llama el gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubi) y ayer salieron más de 1.500 personas.

A esto se le suma otra clave: la gestión focalizada en 80 puntos de la Ciudad con mayor circulación donde Jorge Macri ordenó ajustar el trabajo del Gobierno. Basura, seguridad y transporte en particular. En el área de Higiene, especialmente, el ministro Ignacio “Nacho” Baistrocchi aceleró la instalación de 7 mil contenedores antivandálicos, se reforzó el control en calle (unas 15 mil cuadras por día son fiscalizadas) y se sacaron a las calles 2.700 barrenderos en tres turnos.

Paralelamente pasado mañana Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense y mandamás en Diputados, convocó a los intendentes amarillos a una reunión al mediodía en el cuarto piso de la sede partidaria de la calle Balcarce. No será un encuentro más: allí se abrirá el debate a cielo abierto sobre el futuro acuerdo con LLA.