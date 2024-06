Macri no llegó al "nido de ratas" de Milei, pero tildó a diputados de "cínicos e irresponsables"

El expresidente Mauricio Macri criticó con dureza este domingo a los legisladores que votaron en la Cámara de Diputados una nueva fórmula jubilatoria, sumándole al gobierno de Javier Milei un nuevo flanco de desfinanciamiento, porque no está claro de donde saldrían los fondos para esas mejoras. Macri no llegó, no es su estilo, a los insultos demoledores que lanza habitualmente el presidente Javier Milei, incluso una vez calificando al Congreso de "nido de ratas", pero tildó a los diputados que impulsaron esa norma como "cínicos, indiferentes e irresponsables", cuestionando además que no hayan apoyado de manera enfática la Ley Bases.

"¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?", cuestionó el exmandatario en su cuenta oficial de X y amplió: "Llegó el momento de preguntarnos: ¿Cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar?".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al respecto, el titular del PRO planteó: "Recordemos que son los mismos que acaban de oponerse al cierre y privatización de todas las empresas deficitarias del Estado, que cuestan miles de millones de dólares".

"Esos dirigentes dicen querer lo que todos queremos: que los jubilados cobren más. ¿Qué duda cabe de que queremos eso? Pero son ellos los que se oponen a bajar el gasto de la política irresponsable que genera hiperinflación y destruye el poder adquisitivo, afectando no solo a los jubilados, sino también al resto de los argentinos", amplió.

Javier Milei advirtió a los diputados tras la reforma jubilatoria: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

Macri consideró que "en lugar de haber votado una ley irracional que no tiene fondos, tendrían que haber dicho antes ampliamente sí a la Ley Bases, que hubiese permitido deshacerse de todos los gastos inútiles del Estado".

"Eso les habría dado la autoridad moral para, en una situación de superávit, reclamar la justicia que todos queremos para nuestros jubilados", consideró en línea con las críticas lanzadas por el presidente Javier Milei.

Luego, concluyó: "Al final de este largo camino, estamos aprendiendo que no se trata de una división entre la vieja política o la nueva, sino que es más hondo: es una división entre la mala política y la buena. Estos dirigentes resultaron ser cínicos e indiferentes".

AS/HB