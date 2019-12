Macri sobre Alberto: "Cuando se juntan tantos 5 minutos antes de una fiesta, no es tan fácil que salga bien"

Desde el jueves pasado Mauricio Macri asumió una actitud de despedida con revalorización de su gestión. En primer lugar realizó su primer monólogo por cadena nacional, en el que justificó cada una de sus decisiones y habló de sus logros como Presidente. Y, esta vez, subió a su cuenta de Twitter un documental llamado Momentos, que fue grabado a partir de tres entrevistas: la primera de ellas fue realizada en junio de este año y las otras dos en noviembre, luego de haber perdido las elecciones contra Alberto Fernández.

En este caso, la pieza audiovisual tuvo momentos de fuerte tono intimista, acompañados por una música acorde. El fragmento más potente en ese sentido fue, quizás, aquel en el que se refirió a su relación con su padre, Franco. "Me pidió que lo mate", recordó Macri, en relación a los momentos en los cuales su padre estaba afectado por los dolores.

También atravesó pasajes en los cuales mezcló esa intimidad o bien sus sentimientos con la política pura. Al referirse a las marchas del SíSePuede no solo se emocionó, sino que también contó: "Tenía el disco salido. Me tenía que dar pichicatas para sobrevivir". Además, resaltó que en las marchas de Juntos Por El Cambio había "cero prepotencia" y que la gente iba "con la SUBE".

Por otra parte, Macri pareció aprovechar todo ese apoyo que recibió sobre el final de su mandato para enviarle un mensaje a otros opositores, ya que afirmó: "El dirigente que diga 'yo puedo ir por la mía' va a tener un serio problema de representatividad", marcó primero la cancha. Y luego agregó: "La unidad es un valor".

El mandatario se autovaloró por haber ayudado "a empoderar a los argentinos" y puntualizó: "He ayudado a empoderar a los argentinos. Estamos viviendo un despertar, una revolución pacífica por participar".

Respecto de quienes lo sucederán en Balcarce 50 declaró: "Si ellos deciden ir por el camino de la construcción, vamos a apoyar. Aún en las cosas que ellos no nos apoyaron a nosotros". No obstante, a lo largo de las notas tuvo duras consideraciones para con el kirchnerismo. "Seamos optimistas de que algo aprendieron y que no van a reivindicar lo malo que hicieron".

En cuanto a la conformación del Frente de Todos, fue crítico y ejemplificó a través de una metáfora: "Cuando se juntan tantos 5 minutos antes de una fiesta no es fácil que la fiesta salga bien. El DJ tiene que ser muy bueno". Y, puntualmente sobre Alberto, disparó: "Dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno. El presidente tiene que darle mucho valor a la palabra y ser preciso":

Sobre su gestión, Macri volvió a culpar por la crisis a la falta de financiamiento para países emergentes que se desató a raíz de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. "De un día para otro el mundo dejó de financiar a los emergentes. Ahí dijimos 'fuimos', ¿cómo financiamos todo el gasto social que tenemos? Y encima vino la sequía. Nos quedamos sin 8 mil millones de ingresos".

Repitió una vez más que dos de cada tres pesos de la deuda que tomó el país fueron destinados a pagar deuda que dejó el Gobierno anterior y que el otro peso fue para financiar el déficit.

Sobre el excesivo optimismo que había en su Gobierno al comenzar la gestión, señaló que el país necesitaba el apoyo de inversores extranjeros y justificó: "Si nuestro discurso hubiese sido decir lo quebrada que estaba la Argentina, ¿quién iba a ayudarnos?". Y fue optimista a futuro: "Si se hace algo coherente, en línea con lo que veníamos haciendo, Argentina está lista para crecer".

También echó culpas por la crisis a las manifestaciones que hubo hacia fines de 2017, cuando se votaba la reforma previsional. "Ahí se interrumpió este proceso de reformas, que de haberse llevado a cabo estaríamos disfrutando de una mejora sustancial. Y después se le sumó la crisis internacional de 2018".