Macristas llaman a no mirar tele el día de la asunción de Alberto Fernández

En las últimas décadas se volvió un síntoma muy común que tanto políticos como militantes, en las malas épocas de sus partidos, se enojen con el mensajero. Eso, sumado al cambio de gobierno, ayudó a que muchos macristas no quieran ni ver la asunción de Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre.

A tanto llegó el fastidio que, durante la marcha de despedida al presidente Mauricio Macri, comenzaron a circular entre el público papelitos que llamaban a hacer un apagón de 24 horas de medios de comunicación. Los adherentes a la movida no quieren saber nada ni con la radio, ni con la televisión, ni con las transmisiones de empresas multimedia a través de redes sociales. Muchas de las personas que se manifestaron ayer no quieren ni oír acerca de la llegada del Frente de Todos a Balcarce 50.

Y, como era de esperar en estos tiempos, esta iniciativa que surgió de manera artesanal, papelito va, papelito viene, tuvo su correlato en redes sociales: con el hashtag ApagonDeMedios24Horas o bien con #ApagónDeMedios a secas, algunos antikirchneristas buscan viralizar el boicot a la asunción.

Mauricio Macri y Alberto Fernández se "desearon la paz" con una postal antigrieta

Al ver los mensajes que circulan en Twitter se puede observar que hay personas que no quieren ver el ascenso de Alberto y otras que, además, quieren dejar en claro su repudio a los medios de comunicación, a quienes señalan como responsables de la caída de la imagen de Macri.

"A partir de mañana empezamos a hacer correr el apagón del 10/12 : no TV, no radio. Todo se puede controlar y un día a nosotros no nos hace nada. A los medios mucho", escribió una twittera llamada Silvia.

A partir de mañana empezamos a hacer correr el apagón del10/12

🕹no tv

🕹no radio

🕹si entras en redes sociales:

🕹no Fav

🕹no Rt

Todo se puede controlar y un día a nosotros no nos hace nada ,a los medios mucho#ApagonDeMedios24Horas https://t.co/GZw0Gbzdvv — Silvia🌷 (@silbeme1) December 8, 2019

En tanto, otro usuario anónimo escribió: "Adhiero totalmente y te invito a sumarte. Periodismo: ratas inmundas". Y, al igual que cientos de usuarios, acompañó su texto con la imagen de un papelito que se repartió ayer en la despedida de Macri.

Adhiero totalmente y te invito a sumarte. Periodismo: Ratas inmundas#ApagonDeMedios24Horas pic.twitter.com/PTJBbT2rBk — 🚁®Shegüín🚁🌱🌾🚜👩‍🌾💛😸 (@laShegua) December 8, 2019

Por su parte, una usuaria de la red social del pajarito llamada Beatriz Monica Palmisiano compartió la convocatoria, pero su enojo no es con los medios sino con el kirchnerismo: "El día 10/12 no eschuchar mentiras del próximo gobierno. No dejemos sigan mintiendo". Y acompañó su texto con el simpático tag #ElClubDeLosGorilas.

#ApagonDeMedios24Horas El día 10/12 no eschuchar mentiras del próximo gobierno . No dejemos sigan mintiendo . #ElClubDeLosGorilas pic.twitter.com/4JH4akgFsQ — Beatriz Monica Palmisiano (@beatriz_palmi) December 8, 2019

JPA/MC