La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner no estuvo exenta de polémicas y de cruces verbales donde la grieta política volvió a hacerse presente. En este caso, tras el discurso de Cristina Kirchner donde aseguró que "al FMI no lo trajo un político, lo trajo un empresario", el expresidente Mauricio Macri no tardó en salir a responderle.

"Al FMI no lo trajo un político, lo trajo un empresario. El que era presidente era del bando de los empresarios", sostuvo la vicepresidenta este domingo 9 de julio, apuntando contra el exmandatario durante el evento.

Ante el ataque, el expresidente respondió: "La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto".

"El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares", aseguró Macri y sostuvo que "en 2019 se dejó la licitación lista y el financiamiento preparado".

Así, señaló que desde el oficialismo "solo tenían que avanzar" y añadió: "En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia. Pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar".

Fue Malena Galmarini, precandidata a intendenta de Tigre y esposa del ministro de Economía Sergio Massa, quien luego tomó su cuenta de Twitter y no ahorró palabras para criticar al fundador del PRO y cuestionó: "Nos querés decir que tardaste 4 años en preparar una licitación?".

"Mauri, todas tus “obras” eran obradores vandalizados, deudas de hasta un año con contratistas a quienes los hiciste volcar…! Y eso que tuviste 100.000M de dólares para hacer obras, eh! Ah, no… fueron para “fugas”! Se la llevaron para los negocios de unos pocos. Mirá si la hubieses puesto para todos los argentinos…!!", agregó.

Posteriormente, durante una entrevista televisiva en el programa Duro de Domar por C5N, la titular de AySA retomó el tema y amplió: "Como dice Mauri en su tweet...desde 2015 venías pensando en el gasoducto y llegó el 2019 y no lo hiciste, es porque te importó un carajo hacerlo, digo".

"Yo no soy muy metafórica. Porque, de verdad, cuando hablamos en difícil las personas que nos siguen a nosotros no nos entienden", subrayó Galmarini y cerró: "Parte de lo que nos pasó en este tiempo es que nos pusimos a filosofar y hay que habar como hablan los compañeros. Si no hablamos el idioma que la gente entiende, ¿por qué nos van a votar?".

AS./fl