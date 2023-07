María Eugenia Vidal criticó este domingo 9 de julio el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, luego de haberlo hecho también vía Twitter, y acusó al oficialismo de "querer tapar la verdad con más relato". A su vez, criticó al Gobierno y dijo que "los une el poder".

"Otra vez el autoelogio, otra vez la mentira sobre algo que es positivo para la Argentina, porque tener este primer tramo del gasoducto es muy importante, pero siempre con relato", señaló la diputada sobre el evento que tuvo lugar durante la tarde del domingo en la localidad bonaerense de Salliqueló.

"Los argentinos viven un día a día muy difícil", enfatizó Vidal en diálogo con José Del Rio en Comunidad de negocios (LN+). Y añadió: "Así como no se puede tapar el sol con una mano, no se puede tapar la realidad de la gente con más relato. No hay obra, no hay relato, no hay puesta en escena que te pueda tapar la realidad".

La exgobernadora bonaerense profundizó sobre el origen de la obra de red energética y explicó: "En 2019 Mauricio (Macri) tomó una decisión y puso un decreto para empezar con la construcción. Antes de que nos fuéramos del gobierno se llevó adelante la licitación. Después de las PASO los empresarios pidieron que no se adjudicara la obra porque había un contexto de mucha incertidumbre y se postergó a adjudicación para marzo".

"En marzo, un día antes no adjudicaron nada y pararon todo el proceso durante tres años. Se dieron cuenta el año pasado, cuando se vieron venir la sequía y que les iban a falta dólares, que tenían que hacer el gasoducto. Y así lo hicieron, más caro y en tiempo récord. Esa es la verdad atrás del gasoducto", amplió.

Asimismo, Vidal señaló que "se perdió al soberanía energética con el kirchnerismo" y criticó el nombre que se le colocó a la obra. "Han hecho un culto a la personalidad, ponen a los políticos por encima la gente", sostuvo.

"La foto de hoy es la que ya vimos antes, los une el poder, no los une la convicción, no los une un proyecto de país, no los une una misma mirada sobre el futuro de la Argentina", agregó al exgobernadora bonaerense y resaltó que "no tienen una mirada común pero cada vez que viene la elección están todos en la boleta".

En su seguidilla de críticas al kirchnerismo, concluyó: "Les molesta discutir sobre la verdad porque no pueden defenderla. No hay un solo argentino que crea que hoy estamos mejor que en diciembre de 2019. No resolvieron las dificultades que dejamos pendientes y tampoco avanzaron en aquellas que habíamos hecho bien. Todo fue para atrás".

Cruce con Malena Galmarini

Previamente a la entrevista, Vidal ya había criticado el auto de inauguración de la obra vía Twitter, asegurando que "detrás de los festejos de Alberto, Massa y Cristina hay algo que no cuentan".

De forma breve, la exgobernadora relató el origen del gasoducto y concluyó: "Es un gran paso adelante pero podría haber llegado mucho antes. Da vergüenza que hoy celebren políticas públicas que ellos mismos se ocuparon durante tanto tiempo de obstaculizar".

"Mariu, Mariu...no te subas a todo lo que te piden. Ya te dejaron afuera", le respondió la esposa de Sergio Massa y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, y agregó: "Mauri quiso dejar en manos privadas (amigos?) la explotación del GPNK, cobrando peaje a los productores de Vaca Muerta que pagarían los consumidores del gas. Siempre PEAJES en al vida de Mauricio...? Un poco de dignidad te pido!".

Frente a este comentario, la diputada respondió: "Tal vez ella piensa que la política es una carrera de cargo, yo no. ¿Eso es lo que le van a ofrecer a los argentinos? Yo no discuto chicanas". "Esto no es otra cosa que una agresión. ¿Les parece digno que una mujer que hace política se dirija así a otra?", cuestionó.

"Hace 3 años y medio que gobiernan y le echan la culpa al resto. ¿Cuál es el proyecto concreto?¿Qué es lo que va a poder hacer el ministro de Economía el 10 de diciembre que no lo puede hacer hoy?¿Cuál es el poder que le falta?", concluyó Vidal.

