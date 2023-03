El Gobierno nacional informó este jueves 2 de marzo que el pacto comercial Foradori-Duncan entre Argentina y Gran Bretaña, firmado por Mauricio Macri en 2016, llegó a su fin.

Durante una reunión de los cancilleres de los países que son parte del G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India, Santiago Cafiero le comunicó a su par británico, James Cleverly, la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscrito.

Asimismo, propuso que ambas naciones tengan una reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, con el objetivo de "reiniciar la discusión por la soberanía" de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido ocupa desde 1833.

Pacto Foradori-Duncan

Cancillería aseguró que ese pacto firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan fue "uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas".

Alan Duncan y Carlos Foradori

Mediante la firma de ese pacto comercial se le intentó garantizar al Reino Unido "la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago", recordó Cancillería en el texto.

Acuerdo Foradori-Duncan: "Ni ebrios ni dormidos"

"Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se lo hizo trascender como `comunicado conjunto' para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo", añade el escrito.

Cabe recordar que en su libro de memorias, Duncan relató que en una negociación que en 2016 tuvo en Argentina sobre la concesión de vuelos adicionales al archipiélago del Atlántico Sur, su par argentino estaba “borracho”.

Cafiero investiga si el exvicecanciller de Macri se emborrachó junto a embajadores del Reino Unido

La respuesta de Foradori no tardó en llegar y en ese entonces explicó que en la reunión que desató la polémica solo se hablaron de cuestiones generales. “Los dichos sobre mi persona son de una falsedad absoluta y jamás en 40 años he tenido un comportamiento profesional que no estuviese dentro de la moral y el decoro profesional”

En ese marco, Cafiero ordenó iniciar un sumario para indagar sobre lo que sucedió.

