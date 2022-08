Manes-Lousteau y un renovado acercamiento por mutua necesidad

Idas y vueltas marcan la relación entre Facundo Manes y Martín Lousteau. Ahora, después de un año de distancia, se volvieron a acercar con el objetivo de fortalecerse políticamente en sus aspiraciones. Por eso, se espera que en las próximas semanas se repitan las actividades conjuntas, tanto en la Provincia como en la Ciudad y no descartan hacerlo también por el interior. Todo quedó sellado en una reunión que mantuvieron a solas esta semana.

El acercamiento entre Manes y Lousteau es el resultado de la necesidad. El neurocientífico necesita empezar a mostrar mayor acompañamiento en las filas del radicalismo para posicionarse como presidenciable de cara a 2023. Mientras que el senador sigue con la mira puesta en la Jefatura de Gobierno porteña pero teme que Horacio Rodríguez Larreta no le pueda terminar cumpliendo los acuerdos para competir.

Pero hasta hace poco tiempo, desde los dos sectores solo se escuchaban críticas cruzadas. Lousteau trabajando cerca de Larreta no solamente pensando en la Ciudad sino también diseñando políticas para implementar en caso de volver al gobierno nacional. En su equipo no veían a Manes como un proyecto concreto para pelear por la presidencia. No tanto por la figura en sí, sino porque no veían un acompañamiento pleno en el radicalismo.

Cerca del diputado, cada vez que consultaban por el proyecto en la Ciudad de Lousteau, jugando cerca de Larreta, alertaban que Manes podía presentar también un candidato propio (en caso de elecciones unificadas).

El vínculo entre los dos espacios se viene motorizando en las últimas semanas y se terminó de concretar hace unos días, justo cuando el neurocientífico se destacó mediáticamente por no adherir al pedido de juicio político que motorizaron todos los diputados de Juntos por el Cambio menos el.

La visión en Evolución, el sector interno del radicalismo que comanda Lousteau, es que los halcones del PRO están ganando fuerza en la disputa interna que tienen y eso obliga a Larreta a endurecer su discurso cada vez más. No reciben las mismas señales de apertura que antes, por lo que empiezan a mandar señales de que también tienen otras alternativas.

De hecho, la sintonía Manes-Lousteau tuvo también un reflejo en Córdoba, ya que los dos se mostraron cercanos al gobernador peronista Juan Schiaretti. Hace semanas que Lousteau no descarta explorar un armado “de centro”, con peronistas no K, socialistas y radicales que no acuerden con el PRO, si JxC se corre al extremo. Una eventual candidatura de Macri, por ejemplo, podría forzar ese movimiento. En el PRO minimizan esa posibilidad, recordando la suerte de Roberto Lavagna, el último en intentar armar un espacio fuera de los dos grandes polos.