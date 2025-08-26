Marcelo González, empresario cultural y mediático, apuesta a la política local como candidato a concejal en Mar del Plata

Marcelo González, empresario vinculado al sector cultural y de medios, decidió dar el salto a la política y competir por una banca en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Dueño de CNN Radio Argentina, impulsor de la reapertura del Teatro Tronador y representante artístico de figuras como Abel Pintos, González encabeza la lista 1003 del espacio Construyendo Porvenir, una fuerza nueva en el escenario marplatense.

Su nombre no es ajeno a la vida pública de la ciudad. Además de su trayectoria empresarial, en los últimos años fue protagonista de la recuperación del histórico Teatro Tronador, que reabrió con espectáculos de alcance nacional y la creación de una escuela gratuita de música, arte y ballet. Ahora, en un giro hacia la política, busca trasladar esa impronta a la gestión pública con la consigna de “transformar desde la acción”.

La campaña de González llamó la atención por el uso de imágenes poco habituales: en varias recorridas posó arriba de una topadora, un gesto que recuerda a la recordada foto de Jorge “Topadora” Domínguez en los años 90. El propio candidato explicó que se trata de un símbolo de su propuesta de “reconstruir desde los cimientos” y de romper con lo que considera la pasividad de la política tradicional.

Presentación de la lista y ejes de trabajo

En el Teatro Tronador, González presentó a su equipo y delineó cinco ejes de acción que impulsará si logra ingresar al Concejo Deliberante:

Cultura : fortalecimiento de la escuela artística gratuita y ampliación de su cobertura.

Educación : instalación de internet libre en sociedades de fomento y desarrollo de una plataforma educativa barrial.

Deporte : regularización de clubes de fútbol infantil y realización de subastas benéficas, con figuras como el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

Salud : apertura de un centro de residentes médicos con 50 profesionales para reforzar la atención primaria.

Capacitación: creación de una escuela de oficios y una bolsa de trabajo para jóvenes y adultos.

Campaña territorial y digital

La estrategia electoral de Construyendo Porvenir combina actos con vecinos, recorridas barriales y una fuerte presencia digital. Con un micro ploteado de verde, el candidato y su equipo recorren distintos barrios de Mar del Plata para conversar con los vecinos y difundir la propuesta. En paralelo, las redes sociales replican cada acción con el objetivo de reforzar el contacto directo.

“Queremos que los vecinos dejen de ser espectadores y se conviertan en protagonistas de la gestión”, sostuvo González en uno de sus actos, subrayando que su proyecto apunta a “trabajar codo a codo, con calidad y compromiso, sin promesas vacías”.

Construyendo Porvenir busca instalarse como una opción distinta en las elecciones locales del 7 de septiembre. Con un discurso que mezcla gestión empresarial, cercanía territorial y símbolos de cambio, González apuesta a consolidarse como outsider en el Concejo Deliberante, en una campaña que combina acción callejera, creatividad simbólica y fuerte presencia en redes.

