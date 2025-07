Fernanda Raverta: “Fue la peor temporada de invierno en Mar del Plata en los últimos 20 años”

Durante la emisión del programa político "QR", Fernanda Raverta, candidata a senadora de Fuerza Patria por la Quinta Sección Electoral, expresó su preocupación por el colapso del turismo en Mar del Plata y la profundización de la crisis económica a nivel nacional. “La peor temporada de invierno de los últimos 20 años”. Así calificó la situación actual en la ciudad balnearia. “Una mala temporada es algo grave, crítico en Mar del Plata. Suelen venir 8 millones de personas por año. Que haya gente que no viene es hablar de miles y miles de familias que no consumen y no generan trabajo, y eso para los marplatenses es muy doloroso”, afirmó.

Raverta insistió en que la crisis no solo afecta a la ciudad sino también a las familias que no pueden vacacionar. “Es un bajón para todos los marplatenses, también para las familias que no pueden venir. Para nosotros significa algo muy grave. Si hay crisis económica, en Mar del Plata es peor”, subrayó al enfatizar la importancia que el turismo tiene para esa economía.

Además, hizo referencia a las consecuencias sociales del modelo económico actual: “Los comerciantes empiezan a mostrar lo que les pasa. Yo soy trabajadora social, y esto ya lo viví: cuando el modelo económico ocasiona falta de consumo y reemplaza la producción nacional por lo que viene de afuera, o cuando hay salarios a la baja o personas sin jubilación, se sufren las consecuencias. Como pasó en el 2001”, comparó.

Mar del Plata siempre ha tenido altos índices de desocupación y sufre especialmente en tiempos de crisis, según explicó. El conductor del programa, Pablo Caruso, dio paso a una reflexión de Hernán Letcher, quien preguntó: “¿El común de la gente dice ‘esto es un quilombo’? Si la política de Milei impacta con tanta claridad en el turismo local, ¿la gente revisará críticamente el apoyo al presidente?”, mencionó.

Fuerte caída del turismo receptivo: “Tenemos muchas más salidas al exterior y menos turista nacional que se queda en Argentina”

Raverta respondió con cautela: “No sé exactamente qué contestar. Desearía que lo que vos percibís con claridad lo perciban los vecinos y las vecinas. Si cada uno de los que sienten en sus bolsillos el castigo furioso de esta crisis económica votan en contra de este modelo, esa voz va a ser potente”, consideró. La referente también advirtió sobre los mecanismos represivos que acompañan al ajuste: “No es tan fácil para este modelo hacer ajuste sin represión", opinó.

Sobre el cierre, Raverta denunció prácticas intimidatorias en la ciudad, y se refirió al accionar de la patrulla municipal, que entre sus funciones se encarga de evitar que las personas en situación de calle se instalen en el espacio público. "Para el intendente es casi una demostración de fuerza. Lo muestra con alegría", cerró.

BR / FPT