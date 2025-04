Marcelo Moretti presentaría la renuncia a la presidencia de San Lorenzo este jueves

Luego de iniciar su licencia, el presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, presentaría su renuncia al cargo este jueves por el escándalo en el que quedó envuelto tras la difusión de los videos en los que aparece recibiendo presuntas coimas de María José Scotini, madre de un juvenil.

Si bien el martes anunció su toma de licencia con el fin de "ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos" que se le atribuyen, el entorno de la Comisión Directiva le recomendó a Moretti que deje el cargo debido a la contundencia de los videos, informaron medios partidarios del club.

Durante este miércoles a la noche, la dirigencia del club aceptó el pedido de licencia del mandatario de a entidad, pero puertas para dentro, vería con buenos ojos que dé un paso al costado. Al mismo tiempo, hinchas de San Lorenzo se congregaron esta noche en las inmediaciones del club para reclamar su apartamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El escándalo también salpicó al Gobierno nacional, dado que uno de los intermediarios de la reunión habría sido el funcionario de tercera línea de la Jefatura de Gabinete, Francisco Sánchez Gamino, que fue despedido luego de que se hiciera público el video en el que Moretti habría recibido US$25.000 para fichar al jugador.

"Ante los hechos de público conocimiento que atentan contra la imagen y los intereses del Club, los miembros del bloque oficialista de San Lorenzo aceptan el pedido público de licencia realizado por el presidente Marcelo Moretti, considerando que la situación relatada es de dominio único de su persona. Todo se deberá esclarecer en la Justicia ordinaria, donde el Club se presentará como querellante en la causa, y también en el Tribunal de Ética", arrancó el comunicado del Ciclón.

"Mientras, el Club seguirá los pasos que indica el Estatuto para ocupar el cargo de presidente y se convocará a reunión de Comisión Directiva para dejar asentado el acto administrativo correspondiente", siguió el documento. En caso de que se concrete la dimisión de Moretti, el que asumirá el rol de comandar San Lorenzo será Néstor Navarro, vicepresidente del club, quien ya se puso en funciones ante la licencia tomada por el mandatario "azulgrana". Aún no se sabe es si habrá un llamado a elecciones anticipadas.

San Lorenzo: un festival de irregularidades acorrala a Moretti

"Es importante destacar que desde diciembre pasado la gestión viene cumpliendo con el compromiso de realizar profundos cambios en el modelo, priorizando la coherencia presupuestaria y el bienestar deportivo", remarcó. Y culminó: "Por último, trabajaremos para que todos los sectores políticos representados en Comisión Directiva participen en este momento que atraviesa la institución".

Este miércoles a primera hora, Moretti dio a conocer su toma de licencia y comunicó que se autodenunció. Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que el propio Tribunal de Ética investigará el caso. Luego de que los socios e hinchas de San Lorenzo tomaran la sede de la Avenida La Plata este miércoles y, sumado a la comprometedora situación judicial en la que quedó, el dirigente daría un paso al costado este jueves y dejará de ser el presidente del club de Boedo.

Moretti fue denunciado penalmente

Marcelo Moretti también fue denunciado penalmente por dos integrantes de la vida política del club: el excandidato a presidente César Francis y el exvocal Pablo García Lago.

"Tras la aparición del video en el que se ve a Moretti recibiendo dinero en efectivo en circunstancias poco claras, presentamos con Christian Mera una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta", expresó Francis en su cuenta de X, quien además es abogado y periodista.

"El video difundido conlleva a la necesidad de esclarecer lo allí acontecido a fin de determinar si se está o no en presencia de un delito y perjudicando al club. Tenemos derecho a exigir transparencia y un obrar lícito y diligente", sumó Francis.

'Cuento del tío' a Pagani: detuvieron a los cinco 'mecánicos' peruanos que lo habrían estafado por casi $2.000.000

García Lago, quien decidió dar un paso al costado hace algunos meses como secretario del club, también hizo pública su denuncia por la misma red social. "En el día de hoy, y conforme al compromiso asumido, he presentado la correspondiente denuncia penal en mi carácter de miembro de la Comisión Directiva contra el presidente Moretti", comenzó la publicación.

"La misma tiene por objeto deslindar responsabilidades y solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal), en concurso real con lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y, de manera subsidiaria, el delito de estafa (art. 172 del Código Penal)".

“Actualmente me encuentro a la espera de la asignación del Juzgado y la Fiscalía intervinientes. La transparencia institucional y la rendición de cuentas no son optativas: son obligaciones ineludibles. Como dirigente tengo el deber de actuar con responsabilidad ante cualquier indicio que afecte a nuestra institución", señaló.

"Sí, fui el secretario durante 8 meses. Renuncié por diferencias sustanciales con esta dirigencia y a los fines de preservar mi buen nombre y honor. Y mi gestión fue aprobada antes de irme por la comisión directiva. Obviamente que no quise quedar pegado y no solo no quedé de esa forma sino que dejé en claro en mi renuncia pública los motivos que me llevaron a hacerlo", destacó el exvocal.



LM/ML