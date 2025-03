Marchas de jubilados: manifestantes expulsaron a un hombre acusado de ser "infiltrado"

Durante la protesta a favor de jubilados en las inmediaciones del Congreso, los manifestantes denunciaron la presencia de "infiltrados" en la movilización con el objetivo de generar disturbios. Algo similar ocurrió en la marcha de la semana pasada, donde surgieron sospechas por posibles "policías infiltrados", intensificadas luego de que las cámaras televisivas lograran captar a un agente que dejó caer su arma reglamentaria en plena Plaza de los Dos Congresos, alejándola con una pequeña patada.

En esta ocasión, la cobertura de C5N grabó a los presentes echando a un hombre con remera blanca en la intersección de la Av. Hipólito Yrigoyen y Solís. Según los asistentes, el joven estaba moviendo la reja de la plaza para incentivar a las fuerzas de seguridad a actuar.

Según indicó el periodista, los manifestantes "están sacando a alguien que acusan de ser infiltrado". "La misma gente lo sacó. Decían que era un infiltrado porque algunos empezaron a mover la reja al lado de la policía", añadió. En ese sentido, insistió en que "la propia gente entendió que estaban provocando y que eran infiltrados", por lo que "decidieron sacarlos para evitar cualquier tipo de conflicto".

Durante algunos instantes, la situación pareció escalar, ya que comenzaron a empujar al hombre para que se fuera. Sin embargo, algunos de los presentes pidieron que se detuvieran, debido a que había jubilados en el medio de las tensiones. Finalmente, el joven se retiró por su propia cuenta.

Más temprano, el periodista Mauro Fulco también denunció la presencia de dos infiltrados vestidos de policía. Según indicó, uno de ellos era Iván Matías Cheang, que ya había sido acusado de colarse para defender al libertario Fran Fijap, luego de las agresiones que recibió en medio de una movilización en contra del veto a la ley de financiamiento universitario.

"¿De qué fuerza son, muchachos?", preguntó el panelista de "Argenzuela", el ciclo que conduce Jorge Rial, mientras ambos le daban la espalda e intentaban alejarse. "¿Vos no sos Iván Cheang, el policía ciudadano?", siguió Fulco. "Iván, no te vayas, hacemos una nota rápido...", insistió, pero no obtuvo respuesta. "¿A quién le puedo preguntar de qué fuerza son, muchachos?", continuó, sin respuesta. Ante esa situación, la gente se sumó al repudio y comenzó a gritarles que se fueran.

La marcha a favor de los jubilados finalizó sin mayores incidentes

Desde primera hora, las inmediaciones del Congreso fueron valladas y se cortó el tránsito. Alrededor de las 15, mientras en el recinto se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la plaza comenzó a llenarse de manifestantes. La desconcentración comenzó pasadas las 18, sin que se registraran mayores incidentes con la Policía. La marcha fue acompañada por por sectores opositores, gremios, movimientos sociales y partidos políticos.

Durante la jornada, el presidente Javier Milei monitoreó desde la Casa Rosada el despliegue del operativo de seguridad. Las fotografías de la represión del pasado miércoles impactaron en Balcarce 50, donde, amparados en la premisa de preservar la imagen del mandatario, desde el Ministerio de Seguridad buscaron "desincentivar" la escalada de violencia que se vivió la semana última contra los manifestantes.

Después de que el fotoperiodista Pablo Grillo terminara internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto de un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, el Gobierno buscó evitar los enfrentamientos y limitarse a "mantener el orden público". "Si tengo que ser cínico, por supuesto que sirve que tiren piedras porque le va a recordar a la sociedad de que está hablando cuando montamos en el operativo", sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial, al tiempo que aclaró que la directiva es no abonar a la tensión de la calle, según consignó Noticias Argentinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial, visitó pasado el mediodía el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, Casa Militar desplegó un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a la manifestantes que el miércoles último arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.

Bajo la premisa de que se trató de una marcha para "desestabilizar", el Ministerio de Seguridad utilizó el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. Así, en las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República".

En tanto, 900 policías fueron apostados en los alrededores del Congreso, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.

Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consistió en el despliegue de un extenso vallado que blindó los principales accesos al Congreso. El operativo fue coordinado el pasado martes por Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.

