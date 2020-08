Vidal y sus hijos hacen viandas para un comedor

View this post on Instagram

Hoy es mucha la gente que necesita una mano, un plato caliente. Y cada vez hay más formas de ayudar. Podés pensar que lo que hacés es poco, que no alcanza, pero para una familia que lo necesita va a ser un montón. Con mis chicos nos sumamos a @abrazamos_la_21. Podés cocinar de una a tres veces por semana 25 viandas con un menú fijo. Todo lo que hagas va para el comedor del Padre Toto❤️ Nosotros ya arrancamos. ¡Tenemos que ser más! ¡Sumate vos también! ¿Conocen más iniciativas como estas? Déjenlas en los comentarios así las compartimos, seguimos y ayudamos también 👇