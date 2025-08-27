Este miércoles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), informó que la jueza María Servini postergó al 17 de septiembre la indagatoria al gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle al fotógrafo Pablo Grillo durante una movilización que tuvo lugar a mediados de marzo.

"Estamos a la espera del informe pericial sobre el disparo que Guerrero dio directo a la cabeza de Pablo, en contra de los protocolos de uso de estas armas", indicó en su publicación la organización no gubernamental que se dedica a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Justicia.

Héctor Guerrero.

Por su parte, el fotógrafo y militante político continúa su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. Según se informó, pesar de que su estado general es estable en terapia intensiva, su evolución neurológica se detuvo y no muestra mejorías significativas.

Grillo debió ser internado de urgencia a mediados de marzo de este año luego de recibir el impacto directo de un gas lacrimógeno en la cabeza, disparada por fuerzas de seguridad durante una manifestación frente al Congreso, lo que le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

"No está teniendo la evolución que se espera", se indicó a través de la cuenta "Justicia por Pablo Grillo", manejada por su familia y amigos. La noticia llegar poco después de que se le realizara una cirugía para colocarle una prótesis craneal.

La investigación por el ataque a Pablo Grillo está a cargo de la jueza María Servini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, y es supervisada por el fiscal Eduardo Taiano. Aunque la causa enfrenta demoras propias del sistema judicial argentino, continúa su curso y, según su hermano Emiliano Grillo, "avanza lento, pero avanza".

A través del apoyo de organismos de derechos humanos, como el CELS y la Liga Argentina de Derechos Humanos, la familia solicitó la indagatoria del gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado como responsable del disparo que lo hirió, identificado a partir de fotos y videos de la escena. Dicha investigación enfrenta irregularidades, ya que los videos y audios entregados por Gendarmería son incompletos.

Desde la causa judicial se ordenó una pericia para determinar la trayectoria del disparo que hirió a Grillo, que se realizó de forma irregular, ya que el gendarme identificado no siguió los protocolos y disparó en línea recta hacia la multitud. A partir de esto, el lunes 11 de agosto se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de la Policía de la Ciudad, que tomó medidas y fotografías para el informe oficial de la causa.

Cómo sigue el estado de salud de Pablo Grillo

Durante el último parte médico se detalló que "el ventrículo cerebral derecho, por donde pasa el Líquido Cefalorraquídeo (LCR), estaría dilatándose más que el izquierdo", lo que provoca una acumulación desigual de líquido que puede afectar el funcionamiento de esa zona del cerebro menos protegida y expuesta a presión o daño.

El equipo médico identificó además que "la válvula que controla el LCR no estaría funcionando correctamente", lo que permite que el líquido cefalorraquídeo se acumule en exceso, dilate los ventrículos y aumente la presión dentro del cerebro. A fin de controlar esta situación, los especialistas decidieron cerrarle la válvula manualmente mediante una pequeña incisión, como parte de un tratamiento de emergencia destinado a evitar daños adicionales.

Si bien enfrenta complicaciones, la familia destacó avances positivos en su recuperación, ya que Pablo muestra mejoras en movilidad y algunos gestos, como comentarios irónicos, que los médicos consideran alentadores. No obstante, continúa enfrentando dificultades, especialmente en la deglución, y requiere cuidados especializados de manera constante, mientras continúa su proceso de rehabilitación supervisado por el equipo médico.

