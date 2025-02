Mario Lugones negó que haya recortes en el Ministerio de Salud: "Reaccionan los que pierden privilegios"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, desmintió este miércoles que haya recortes en su cartera y ratificó que el objetivo es "terminar con los intermediarios que hicieron negocios". Mientras que múltiples organismos dependientes del Ministerio denuncian despidos y vaciamiento de programas, el funcionario aseguró que se trata de “mentiras” de quienes no quieren perder “privilegios”.

"Quienes se oponen a los cambios mintieron con la situación del hospital Garrahan, la entrega de medicamentos oncológicos, el desfinanciamiento de áreas y organismos, el valor de los medicamentos, el supuesto arreglo con las obras sociales, la salida de la OMS... La lista es interminable", sostuvo. "El presidente Javier Milei lo llamaría principio de revelación: reaccionan los que pierden privilegios después de tantos años", añadió.

Lugones sostuvo que, desde que asumió como funcionario, se propusieron "reordenar un sistema que estaba en decadencia" y explicó: "Después de muchísimos años de parches y emergencias, no había margen para seguir haciendo lo mismo". "Se necesitaba reordenar por completo el sistema. Y eso es lo que estamos haciendo", precisó en su cuenta de X (ex Twitter).

"En política no todo vale. Tenemos claro que siempre que impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política", señaló.

Lugones indicó que están "cambiando lo que funciona mal con objetivos muy concretos: transparentar el sistema, impulsar a las jurisdicciones a que asuman el rol que les corresponde, administrar los recursos de manera eficiente, terminar con los intermediarios que hicieron negocios con la salud y darle la posibilidad a los ciudadanos a que accedan a prestaciones de calidad y tengan libertad para elegir cómo y dónde atenderse".

"Nosotros no vinimos a hacer más de lo mismo. Vinimos a hacer lo que no se hizo en más de 25 años: reordenar un sistema en decadencia que, así como estaba, no podía seguir. Lo único que pedimos es que dejen de mentir y hacer política con la salud de los argentinos", concluyó.

Las declaraciones de Lugones se dieron un día antes de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por distintos gremios del sector, sociedades científicas, organismos de derechos humanos y agrupaciones de izquierda para movilizar este jueves a las 16 a Plaza de Mayo —con réplicas en todo el país—, donde plantearán reclamos laborales y denuncias contra el estado actual del sistema sanitario.

“Respaldamos la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, de los hospitales Bonaparte, Posadas y Garrahan, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), y de tantas otras organizaciones y sectores afectados por las políticas de vaciamiento. Nos solidarizamos con los pacientes que ven peligrar su vida y su dignidad ante la falta de insumos, medicamentos y programas esenciales”, sostuvo la Multisectorial Federal de la República Argentina.

“La salud pública no se vende ni se negocia. La salud pública se defiende en las calles, con unidad y con la voz de todos los sectores afectados. Por eso, llamamos a toda la sociedad a sumarse a esta jornada histórica de lucha, para que el Gobierno escuche el grito de un pueblo que no permitirá la destrucción de un derecho fundamental”, argumentaron. Los reclamos son:

Despidos masivos de trabajadores de la salud.

Cierre y desfinanciamiento de programas estratégicos.

Recorte de insumos médicos y medicamentos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.

Precarización laboral, afectando la calidad de atención y la dignidad de quienes trabajan en el sector.

Deterioro del Plan Nacional de Vacunación, exponiendo a la población al resurgimiento de enfermedades prevenibles.

Ataque sistemático a los derechos de grupos vulnerables, profundizando las desigualdades en el acceso a la salud.





