Mario Negri criticó la designación de Ricardo Alfonsín como embajador: "No consultó al partido"

La designación de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España sigue generando repercusiones. A las críticas dentro del partido centenario contra la decisión se le sumó ahora el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien sostuvo que el dirigente "no consultó" al radicalismo para aceptar el cargo que le propuso el presidente Alberto Fernández.

"No consultó al partido. El radicalismo no integra el gobierno actual. El radicalismo es parte de Juntos por el Cambio. Su decisión es absolutamente personal", expresó Negri en sus redes sociales y en declaraciones al canal La Nación +.

El dirigente cordobés aclaró que si el ex legislador le hubiera preguntado, él "le habría dicho que no", e insistió en que "las decisiones personales hay que consultárselas a las personas". Al respecto, planteó además que "el kirchnerismo es reimaginativo para los procesos de cooptación".

Alfonsín defendió su designación como embajador: "Es una responsabilidad de Estado"

Consultado sobre las diferencias internas en el partido por la decisión de Alfonsín, Negri afirmó que "el que se quiera ir del radicalismo que se vaya; para estar incómodo en un lugar, que se vaya". No obstante, dijo que "no está de acuerdo con las expulsiones", como plantea un sector de la UCR, porque, subrayó, "las resoluciones en política no son formales".

Alfonsín fue designado esta semana embajador argentino en España por Fernández. La decisión se la comunicó oficialmente el mandatario a su par Pedro Sánchez, en el marco de la reunión bilateral en Madrid.

La Juventud Radical pide expulsar a Alfonsín: "Basta de tergiversar con un apellido"

El presidente argentino realiza una mini gira por países de Europa y se reúne con mandatarios como parte de su plan para conseguir apoyo para renegociar la deuda con el FMI. Alfonsín se había mostrado cercano al presidente argentino, incluso antes de su asunción, pero había negado que fuera a participar de su equipo de gobierno. Sin embargo, en las últimas horas aceptó la propuesta del Poder Ejecutivo.

El ex diputado nacional fue muy crítico de la participación de la UCR en Cambiemos. En noviembre visitó Alberto Fernández para charlar sobre la nueva etapa política argentina. Tuvieron, en esa oportunidad, un diálogo cordial, en el que coincidieron -según confirmaron luego- en la necesidad de respetarse en democracia pese a las diferencias.