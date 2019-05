Mario Negri: "Sería muy maricón si le pido a Macri que vaya corriendo atrás mío"

Noticias Relacionadas Cómo se vivieron los comicios en todo el país

El diputado nacional Mario Negri quedó segundo en las elecciones a gobernador del pasado fin de semana en Córdoba (17%) muy lejos del mandatario Juan Schiaretti, que consiguió su reelección con el 53,97% de los sufragios.

Una de las lecturas que hizo el oficialismo ante la derrota de Negri fue el hecho de que la UCR presentó dos candidatos por separado, dado que el intendente de la capital cordobesa Ramón Mestre se postuló por fuera del espacio. La líder de Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, reprochó que el candidato no hubiese obtenido un mayor respaldo de la Casa Rosada.

Pero esta visión no es compartida por el propio Negri. “En realidad yo nunca pedí apoyo. Yo tomé una decisión, a mi edad no tomo una decisión pidiendo los apoyos primero. En segundo lugar, sería muy maricón ir a pedirle al Presidente que ande corriendo atrás mío con todos los problemas que tiene el país. Yo nunca fui candidato del Gobierno", expresó el legislador al usar un término despectivo cuando fue entrevistado en el programa Nada Personal que conduce Viviana Canosa.

"Yo sabía que competía contra el Estado. El día que no tenga una motivación para ayudar a la gente, dejo de hacer política". indicó el legislador. Para él, lo que vivió el domingo no fue un fracaso sino que se trató de una lección. “La derrota no la conozco, gano o aprendo. No hay que ser llorón", resumió.

Consultado por su vínculo con la líder de la Coalición Cívica, la integrante de Cambiemos que más se mostró junto al diputado durante la campaña en Córdoba, consideró: "Soy amigo personal de Lilita de muchos años, comparto valores y los amigos son sin beneficio de inventario; se los asume. Y fundamentalmente porque unos colegas tuyos me preguntaban si yo le había pegado un codazo fuerte o no. Ella no se guarda nada. Fue un episodio que ella padeció en realidad porque un colega tuyo no la trató bien".

Con respecto al futuro del oficialismo y del frente político, sostuvo: “Aunque termina mi mandato ahora, yo creo que el radicalismo debe permanecer en Cambiemos. En la política no se puede andar por un ómnibus dando vueltas por todas las esquinas. Pero sí creo que el espacio que uno integra debe incorporar una serie de elementos en el debate y en la discusión racional para fortalecerlos, no para debilitarlos”.

Y agregó: “A mí no me asusta hablar de las PASO. En la medida que todo sea una estrategia de fortalecimiento de Cambiemos. No soy dogmático, no me ato a ninguna locura. Lo que sí tengo claro es que no quiero volver al pasado, La peor derrota del Cambiemos sería perder con el pasado, Si vos perdés una elección con el futuro te podés lamentar".

