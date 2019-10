Marta Pelloni volvió a la carga: "El narcotráfico subvenciona las campañas políticas"

"El narcotráfico subvenciona las campañas políticas", volvió a asegurar la religiosa Marta Pelloni tres meses después de entablar una intensa polémica cuando afirmó que la organización “La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina” Kirchner. Entrevistada por Luis Novaresio en A24, la monja apuntó contra algunos referentes peronistas y de las provincias “feudales” por permitir y proteger las redes de narcotráfico y trata de personas.

“Con [Eduardo] Duhalde entró la droga al país, con [Carlos] Menem empezó el consumo y los cárteles entraron con Aníbal Fernández cuando era ministro de Justicia", afirmó Pelloni. “La mafia de la trata son grupos muy organizados que tienen el sostenimiento del narcotráfico, por el dinero y la droga. A las chicas las secuestran, compran, seducen o le ofrecen trabajo engañado y las comercializan. Hace poco supimos que 3 chicas se habían escapado de un prostíbulo, pero no hay refugio, no hay políticas públicas”, contó.

“La pobreza y la prostitución van de la mano porque detrás está el narco, que no se mueve si el gobierno no le abre la puerta”, aseguró. Con esa actitud, dijo Pelloni, “los políticos muestran que no son políticos para el pueblo, que no están para dar respuestas reales a los problemas, trabajan para el poder y el enriquecimiento, por sus intereses, sea del partido o personales”.

“Yo ahí generalizo, porque no los conozco a todos”, dijo para aclarar luego que, sin embargo, “hay gente honesta en algunos partidos, por lo menos lo que muestran en pantalla”.

D.S.