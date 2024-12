El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó abiertamente su postura en contra del aborto y anunció que en 2025 el bloque oficialista de La Libertad Avanza intentará presentar un proyecto para derogar o modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese contexto, referentes de la oposición y otras personalidades salieron a criticar sus declaraciones.

"Yo soy pro vida. Pañuelo celeste, de acá a la China”, manifestó el legislador libertario al confirmar la posibilidad en diálogo con Alejandro Fantino en Neura Media. "Se puede hacer. Puede haber una ley para derogar la anterior o cambiar la que está. Podría ser un proyecto para el año que viene", afirmó.

En la inauguración de la clases, Milei arremetió contra el aborto: "Los asesinos de pañuelo verde"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa línea, el dirigente riojano reconoció que "no cree que el oficialismo tenga los números" dado a la baja cantidad de legisladores propios con los que cuenta en ambas cámaras del Congreso, pero reiteró que "le gustaría la idea" de reformar la ley sancionada en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Al dejar en claro que realizaba estas declaraciones "a título personal", Menem respondió que el Gobierno de Javier Milei "ya ha tocado muchos intereses" durante su primer año de mandato, al ser advertido por el periodista que "podría ser terrible" la reacción social y de una parte de la opinión pública si se avanza sobre el tema del aborto legal.

El titular de la Cámara Baja resaltó la importancia de las Elecciones Legislativas de 2025 para avanzar con esta iniciativa. "La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos", aseguró al indicar que una mayoría parlamentaria le daría al oficialismo las chances de materializar proyectos como este.

Por su parte, el presidente Milei ya había manifestado en diversas ocasiones su rechazo al aborto, al cual lo describió como "un asesinato agravado por el vínculo". También se refirió a quienes defienden a la ley de interrupción voluntaria del embarazo como "asesinos del pañuelo verde".

Reacciones por los dichos de Martín Menem

Una de las primeras en salir a cruzar al diputado libertario fue Malena Galmarini, expresidenta de AYSA y esposa de Sergio Massa, quien citó el fragmento de la entrevista. "En un país donde millones de jubilados no llegan a fin de mes, donde nos piden 'no comer en las fiestas' o "cortar muy finito la pechuga de pollo" como si fuera una elección y no el resultado de políticas de empobrecimiento, el gobierno lanza un anuncio berreta sobre penalizar el aborto", escribió en su cuenta de la red social X.

“No tienen los votos para eso… ¿Se usará el presupuesto 2025 que no quisieron tratar para salir a comprarlos?”, comentó al referirse a las palabras de Menem y deslizar una chicana por el caso del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de 200.000 mil dólares sin declarar y acusado de corrupción.

Kueider, que ingresó por la boleta del Frente de Todos a su banca, es señalado por el kirchnerismo y sectores del Frente Renovador por supuestamente aceptar coimas para votar a favor de iniciativas del Gobierno. "Lo único que sí tienen es el plan de seguir subiendo tarifas y de regalar empresas estratégicas en verano. No nos distraen. Si tuvieran una ley, la mostrarían", añadió la dirigente peronista.

"Diputados no tiene sesiones extraordinarias porque les da miedo legislar. Nos vemos en marzo y vemos qué plantean ahí. Mientras tanto, seguiremos denunciando cómo saquean al pais", concluyó Galmarini en su posteo.

Myriam Bregman, exdiputada del Frente de Izquierda (FIT), también utilizó sus redes sociales para dejar una frase categórica: "Si amenazan con atacar el aborto legal, qué quilombo se va a armar". Así, la excandidata presidencial mostró la idea de librar un plan de lucha si la Administración libertaria concreta este proyecto.

Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, describió el anuncio como "innecesario" y dijo que "el objetivo fundamental del oficialismo es destruir”. “Querer derogar el aborto es una barbaridad más de este gobierno”, lanzó en diálogo con el medio Provincia Noticias.

En tanto, la legisladora porteña PTS/FIT, Andrea D'Atri, comentó que "con tal de tapar la corruptela con que consiguieron la Ley Coima Bases, estos que manejan la comunicación del gobierno son capaces de tirar cualquier cosa". Además, la dirigente de izquierda agregó en X: "¿Son conscientes de que hubo una larga lucha y millones en la calle por el aborto legal que saldremos a defender lo conquistado?".

Marina Hidalgo de Robles, referenta del Nuevo MAS, comentó que "en 2023 Milei dijo que si ganaba iba a derogar el Aborto Legal, y le hicimos un 28S tan grande que tuvo que llamarse a silencio". En esa línea, sostuvo que "la Marea Verde saldrá a explicarle nuevamente a Menem que el aborto legal no se toca".

Además de las figuras políticas, hubo personalidades de otros ámbitos que se hicieron eco de las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados. Una de ellas fue la escritora y guionista Claudia Piñeiro, que escribió en la plataforma ex Twitter: "Aborto legal, seguro y gratuito. No rompan las pelotas y ocúpense de lo que se tienen que ocupar: pobreza, hambre, jubilados, desempleo, etc.".

FP

LT