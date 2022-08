Massa y Cristina Kirchner comparten ahora a Gregorio Dalbón como su abogado defensor

El abogado Gregorio Dalbon sumó al reciente asumido ministro de Economía, Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, como su defendido tras la reciente agresión que sufrió esta semana cuando ingresaba a Casa de Gobierno a su jura.

A través de Dalbón, el exdiputado denunció penalmente al grupo de manifestantes que protestaban en la zona de Plaza de Mayo y que lo increparon poniéndose al frente de su camioneta para impedir su ingreso con improperios e insultos.

De esta manera, Dalbón agrega a un nuevo defendido del oficialismo. El conocido letrado asistió a la dupla presidencial en causas civiles, así como a otros funcionarios. Massa accedió a que lo represente en la causa de la que prácticamente tiene lista la denuncia.

“Seremos abogados del Ministro de Economía @SergioMassa en causa penal por las agresiones que recibió cuando ingresaba a la Casa Rosada”, adelantó el abogado a traves de Twitter, a lo que agregó: “Sergio me instruyó a denunciar el hecho con el fin de cesar la violencia política. Podemos pensar distinto, pero no permitir la violencia”.

Cristina Fernández. Las causas en las que Dalbón representa a la vicepresidenta van desde agresiones verbales de opositores hasta amenazas de youtubers. Con una contundente verborragia, no escatima en el uso de la palabra para expedirse abierta y mediáticamente sobre expedientes de los que incluso no participa, como fue el caso del juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que transita por la etapa de alegatos de la fiscalía, de los que dijo son vergonzosos, pues no tiene ninguna prueba en contra de Cristina.

En agosto de 2020, Dalbón demandó al youtuber cordobes Eduardo Prestofelippo, conocido como “el Presto”, por amenazar a Cristina Fernandez de Kirchner e incitar a la violencia en a través de cuenta de Twitter. “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas– en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”, fue lo que en su momento el joven esgrimió a través de la red social. La causa llegó hasta la Cámara Federal de Casación.

Alberto Fernández. Dalbón asistió legalmente al Presidente en la demanda por calumnias e injurias contra Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad había afirmado en declaraciones periodísticas que Ginés González García, en su rol de titular de la cartera de Salud de la Nación, buscó tener un retorno por los contratos con Pfizer y AstraZeneca por la vacuna contra el covid-19 y que Alberto Fernández no estaba ajeno a saberlo.

La mediación entre ambos fracasó y el caso se abrió a prueba, y el juez debe definir a quién le da la razón. Bullrich fue demandada por 100 millones de pesos.

A la lista de clientes dentro del Gobierno nacional también se suma el actual ministro de Seguridad, por entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien algún tiempo atrás tuvo como asesor legal a Dalbón para demandar a los periodistas Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Luis Majul y Alfredo Leuco también por calumnias e injurias.