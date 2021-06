Massot denunció persecución y amenazas de un funcionario de Tigre

El ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, Nicolás Massot, denunció que fue víctima de una persecución y posterior amenaza de un funcionario de la Municipalidad de Tigre. En comunicación con PERFIL, Massot sostuvo que el intendente del municipio, Julio Zamora, se comunicó anoche lamentando el hecho y asegurandole que constataría las acciones denunciadas para sancionar o no al funcionario.

"Me contactaron ayer a la noche. Me llamó el intendente, me dijo que lo lamentaba y que iba a solicitar las cámaras del lugar para constatar los hechos", sostuvo Massot en diálogo con PERFIL sobre su comunicación con el mandatario tigrense, Julio Zamora.

En esa línea, explicó que de constatar los hechos, Zamora "iba a tomar las medidas pertinentes y sancionar al funcionario".

Desde este medio y al cierre de esta nota, se intentó establecer contacto con el Municipio de Tigre pero no hubo respuesta al momento.

Los hechos y la denuncia

En la denuncia, Massot fundamenta que luego de haber explicado sus ganas de participar en la política del distrito, ocurrieron diversos hechos "llamativos".

En esa línea, Massot explica en su denuncia que el 28 de mayo por la mañana iba manejando por la calle Perón, en Tigre, cuando un auto se le puso a la par y el conductor, con el vidrio bajo, le gritaba.

Luego, el director de Banco Ciudad explicó en su presentación ante la Justicia que "al notar que la persona era Daniel Chiliutti, a quien conozco fisonómicamente por ser funcionario del Municipio de Tigre, bajé mi ventanilla, y pude escuchar con toda claridad que en un tono elevadísimo y notoriamente intimidante me decía “No sabés lo que estás haciendo” “Asesorate mejor”, “Ya vas a ver dónde te estás metiendo, soy Daniel Chiliutti”, mientras me seguía encerrando con su auto en todo momento".

Ante la insistencia de Chiliutti, que lo siguió durante un trayecto prolongado, Massot sostuvo que aceleró aún más su auto a "para poner a salvo mi vida y

la de posibles terceros que se cruzasen en el camino, y logré evadirlo rápidamente".

Con todo, para el expresidente del bloque de Cambiemos se trató de una intimidación directa ante la posibilidad de empezar a participar en la política del municipio.

En esa línea, en la denuncia Massot sostiene que las amenazas "se vinculan a mi posible candidatura como Concejal de Tigre en las próximas elecciones, con la clara intención de que desista de tal intención".

“En ese sentido, no puedo más que recibir sus palabras como una clara amenaza, de que algo me puede suceder si no lo hago”, dice la denuncia del director del Banco Ciudad.

Pedido de prueba

En el escrito, Massot y su letrada, Julieta Fernández, solicitan el "secuestro" del material grabado por las cámaras de seguridad de Tigre, ya que definen a Chiliotti como un funcionario de "alto rango" y desconfían de una alteración de las pruebas.

En la denuncia, se explicita que este pedido se realizó porque "entiendo que solicitar una prueba

informativa a fin de que el Municipio se ocupe de brindar tal información, puede poner en riesgo la obtención y preservación de la prueba".

Finalmente, se requirió el pedido en carácter de urgencia "ya que como es sabido las grabaciones perduran por un corto lapso en las memorias, y pueden ser borradas o regrabadas encima".

FL