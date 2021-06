Nicolás Massot: "Este gobierno tiene que rendir cuentas por tantas muertes"

El director del Banco Ciudad y ex diputado de Juntos por el Cambio Nicolás Massot pidió responsabilizar al Gobierno por haberse negado supuestamente a comprar vacunas de Pfizer contra el Covid-19 a través del Fondo Covax: "Tiene que rendir cuentas por tantas muertes", acusó.

"En general es escandaloso cuando hay tanta opacidad y falta de transparencia sobre acuerdos tan importantes", comentó Nicolás Massot este martes 1 de junio en diálogo con Luis Novaresio en A24. Además, se refirió al acuerdo con Vaca Muerta de 2014: "A veces no se entiende por qué ocultan las cosas", continuó.

Sobre la situación con Pfizer, el exjefe del bloque del PRO cuestionó: "Lo que habrá que entender, además de lo de Covax, es por qué, cuando anunciaron a fines del año pasado que siendo uno de los cinco países de la fase experimental de Pfizer teníamos prioridad para la compra", sostuvo Nicolás Masssot

"¿Qué fue tan importante para no perder miles de vidas?", preguntó el referente de la oposición. Así cuestionó la falta de acuerdo por las vacunas del laboratorio estadounidense, luego de que se conocieran declaraciones del director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, quien explicó que Argentina rechazó formar parte de las naciones que demandan la inmunización.

"Con probada efectividad, hubiéramos podido ahorrar mucho dolor a nuestra sociedad. Esto tiene que ser explicado", sostuvo Nicolás Massot y agregó: "Este gobierno va a tener que rendir cuentas por tantas muertes".

El ex diputado de Juntos por el Cambio recordó que "hay gente que hoy perdió familiares, que perdió amigos, y que se pregunta enfurecida quién se dio el lujo, arrogándose qué derecho, de decidir sobre algo tan fundamental como la vida en algo que fue tan accesible", dijo.

Covax dice que el gobierno rechazó las dosis de Pfizer que ofrecieron a Argentina

"Hoy necesitamos un presidente que esté a la altura de entender que hay que parar la pelota y discutir los temas de fondo, empezando por el empleo", manifestó y añadió: "Ojalá Alberto Fernández haga autocrítica".

Massot fue consultado por la interna en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri rumbo a las elecciones presidenciales de 2023: "Pueden ser varios o todos ellos candidatos, cuando tenga que dirimirse en quien sea la persona recurramos a las primarias, son una buena herramienta".

Qué dijo el Fondo Covax sobre el rechazo argentino

Santiago Cornejo, director del Fondo Covax para América Latina, precisó este martes que el gobierno nacional rechazó las vacunas de Pfizer ofrecidas por el mismo fondo.

En primero lugar, Cornejo aclaró que Argentina es un país que se autofinancia en la obtención de vacunas y que "optó por elegir un modelo de compra opcional". "Antes de firmarse un acuerdo, se consulta al país si quiere ser agregado en la demanda", explicó.

Sus declaraciones, en el marco de una charla brindada para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, surgieron de una pregunta realizada por la diputada nacional por la UCR, Claudia Najul, quien solicitó mayores detalles sobre el vínculo entre Argentina y el mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Si el país dice que no, no van a recibir menos dosis de nosotros. Si no que no van a recibir de ese candidato", indicó a continuación para luego concluir: "En el caso de Pfizer, nos han dicho que no".