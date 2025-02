Mauricio cada vez más cerca de Jorge y más lejos de Milei

Mauricio Macri considera que la criptoestafa es “un antes y un después” para Javier Milei. No solo por el impacto del error no forzado y la mala gestión de la crisis. También porque cree que ha llegado el momento de confrontar abiertamente con los dos integrantes del triángulo de hierro que rodean al Presidente y, si es necesario, medirse en las próximas elecciones sin un acuerdo de unidad. Si la idea del frente antikirchnerista no alcanza para pactar la unidad con La Libertad Avanza, entonces habrá llegado el momento de competir por separado, una alternativa que aterra a otra parte del partido amarillo.

“Si nos toca ir solos, vamos a ir solos”, arengó Macri y anticipó que esta semana le contestará al asesor presidencial Santiago Caputo sobre las acusaciones que lanzaron sus funcionarios respecto a la licitación de la Hidrovía.

Con la advertencia de una pelea próxima con Caputo, Macri cerró una semana como si fuera un candidato, habló mucho de la provincia de Buenos Aires, le pegó al gobernador Axel Kicillof y comenzó a correr al Gobierno por la demora en las reformas que había prometido Milei. El magnate parece decidido a contarle las costillas al Gobierno después de ordenar el escenario electoral de la Ciudad de Buenos Aires como quería Jorge, su primo alcalde porteño. Este viernes la Legislatura aprobó la suspensión de las PASO y Jorge adelantó los comicios capitalinos del 6 de julio al 18 de mayo. Todo lo más lejos posible de las nacionales del 26 de octubre.

“Pasó un año y pico y no cerramos ninguna (privatización). Todas consumen plata y casi ninguna aporta valor. Esa plata se la podemos devolver al campo con menores retenciones”, arengó el expresidente en el distrito bonaerense de Arrecifes, en la misma sintonía discursiva de su primo. “Mauricio y Jorge juegan juntos, pero eso no significa que los acompañe todo el partido. Al final Mauricio quería un acuerdo, fracasó y ahora es arrastrado por Jorge”, se lamentó un dirigente bonaerense.

Macri tiene un frente complicado dentro del partido. Tuvo que terciar fuerte para endurecer la posición con el Gobierno cuando una parte de los dirigentes amarillos están muy preocupados por los riesgos que corren si van por separado de LLA. Hasta ahora, sigue siendo Mauricio el único que apunta muy duro contra Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los demás integrantes del partido no hablan al respecto. Ese silencio lo llena el salto a LLA del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Su pase inauguró un tembladeral en la provincia para el PRO. Se profundizó el sábado pasado con los dirigentes que salieron a defender a Milei apenas estalló el criptoescándalo. Fueron tres muy involucrados con el PRO bonaerense: los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, junto al intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro. “Desde el PRO siempre sostuvimos la importancia de la coherencia y la lealtad, para este tipo de decisiones no hay explicación”, lanzó Macri sobre Valenzuela sin mencionar a los otros tres.

Ahora los acercamientos de las segundas líneas del PRO perdieron eco en el Gobierno. La demostración estalló este jueves en la Cámara de Diputados, precisamente donde abundan los legisladores que están preocupados por un abrupto achicamiento de la bancada amarilla si van solos y no hay acuerdo con LLA. El director de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, dijo en la Comisión de Transportes de Diputados que la licitación había fracasado por el lobby del exministro Guillermo Dietrich y del expresidente. Macri dijo que fue Caputo quien armó una comisión fantasma para que fracase la licitación. “Le preguntaría a Milei dónde caen todos los elogios que hace de mi persona si todo el tiempo lo único que recibimos es destrato, descalificación, falta de respeto al partido, a algunos dirigentes y ahora a mí también”, dijo en modo vendetta.