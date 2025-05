Mauricio Macri habló tras la derrota del PRO: cuestionamientos a Milei, chicana contra Adorni y la posibilidad de hacer un pacto con LLA

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas, Mauricio Macri, referente del PRO, habló del duro golpe que sufrió su partido al quedar en tercer lugar, pero remarcó que “no se va a retirar de la política” y adelantó que su objetivo es “volver a hablar respetuosamente” con LLA.

“Hoy tenemos que desandar un paso en términos de poder volver a hablar respetuosamente. Volveremos a hablar internamente en el partido, pero lo que yo siento es lo que yo dije. Los que estaban regalados ya se pasaron (a LLA). Los que quedan tienen valores", remarcó el ex presidente en una extensa entrevista televisiva que concedió. Y luego señaló que el diputado Cristian Ritondo “tiene mandato como presidente del partido para negociar un frente en la provincia”, aclarando que “un frente no es integrar LLA. Como hemos venido (diciendo) en las últimas semanas y meses, sin ningún tipo de respeto no se puede”.

En ese punto, recordó todo lo que hizo su partido por La Libertad Avanza, diciendo que “generosidad como la que ha tenido el PRO nunca ha habido y a cambio de nada”.

Cuando el periodista de TN le preguntó sobre la posibilidad de hacer un pacto con Milei, Macri dijo que no sabe que ocurrirá, y explicó que todavía está procesando todo lo ocurrido este domingo: “Han habido esta mañana delitos electorales que en la Ciudad nunca habían sucedido. No me puedo guiar por el exitismo. Hay cosas que analizar con tranquilidad”.

Macri adelantó que no tiene “vocación” para ser candidato en las elecciones de octubre y se sinceró, reconociendo que “fue un error acelerar las elecciones” porque eso permitió que temas nacionales entraran en la campaña legislativa, beneficiando a LLA: “No dimensionamos que el presidente (iba a estar) llamando y pidiendo que lo apoyen para terminar de salir de la crisis. Les salió bien. Ellos plantearon otro eje que es el que primó. En otras provincias él no se metió personalmente. Él puso todo”.

Manuel Adorni festejando su triunfo junto al presidente Javier Milei

También alabó al candidato libertario, Manuel Adorni, por instalar la agenda nacional en las elecciones legislativas porteñas, pero señaló que, “si perdía con Santoro era un espanto”.

Macri terminó advirtiendo que “la bajísima participación electoral es alarmante”, y no dudó en reconocer que parte de la culpa es suya: “No logramos que vaya a votar más de uno de cada dos porteños. Lo peor es la apatía”.

El resultado de las elecciones legislativas porteñas

De las 30 bancas que se disputaban en estas elecciones, La Libertad Avanza, la lista encabezada por Manuel Adorni, obtuvo 11; en segundo lugar, quedó “Es Ahora Buenos Aires”, cuyo referente era Leandro Santoro, que tendrá 10 bancas; el resto se repartieron entre el “Buenos Aires Primero” (5 bancas); “Volvamos Buenos Aires” (3 bancas); y el Frente de Izquierda (1 banca).

Silvia Lospennato, cabeza de lista de "Buenos Aires Primero" (PRO), confesó: “Los resultados no son los que esperábamos. Los fiscales trabajaron todo el día para que esta jornada sea una fiesta de la democracia".

Silvia Lospennato

Y luego remarcó: "Vamos a seguir trabajando, vamos a tener mucho empeño y compromiso para que nuestras propuestas junten los votos para transformarse en políticas públicas. Felicito al resto de los candidatos en esta elección. Más allá del resultado, a este equipo lo definen nuestros valores”.

La referente del PRO denunció: “Intentaron quebrarme de todas las formas posibles, pero no lo lograron. Estamos acá de pie y seguiremos, dispuestos a seguir con el mandato de los porteños que nos eligieron. Sembramos una semilla para el futuro y este es un nuevo punto de partida para nuestro partido".

