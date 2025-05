La candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato sostuvo esta noche que los resultados de la elección no eran los "esperados" en el espacio. Lospennato estaba en tercer lugar, con 15,82% de los votos, debajo del libertario Manuel Adorni, que sumaba el 30,13%, y el peronista Leandro Santoro, que reunía el 27,42%.

“Los resultados no son los que esperábamos. Los fiscales trabajaron todo el día para que esta jornada sea una fiesta de la democracia", afirmó la candidata. En el escenario la acompañaban Jorge Macri y Mauricio Macri.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a tener mucho empeño y compromiso para que nuestras propuestas junten los votos para transformarse en políticas públicas. Felicito al resto de los candidatos en esta elección. Más allá del resultado, a este equipo lo definen nuestros valores”, agregó.

Lospennato también se refirió al video fake de Macri: “Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, insultos y noticias falsas. Fue una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste, eso es algo de lo que toda la dirigencia política y los ciudadanos tenemos que tomar nota”.

“Intentaron quebrarme de todas las formas posibles, pero no lo lograron. Estamos acá de pie y seguiremos, dispuestos a seguir con el mandato de los porteños que nos eligieron. Sembramos una semilla para el futuro y este es un nuevo punto de partida para nuestro partido. Se trata de un proyecto político que nació para representar un cambio, con equilibrio, genuino y sin especulaciones”.

“A todos los ciudadanos, porteños y del país que se hartaron de la corrupción, les digo que estén atentos y vigilantes si no quieren que la historia se repita una y otra vez. Les toca a ustedes defender sus valores”, continuó.

“Soy un testimonio de que se puede hacer política con seriedad y honestidad, sin agresión. También quiero ser un testimonio de que no se lidera desde la victoria, sino que se lidera desde las convicciones. Voy a honrar cada uno de los votos que me confiaron los porteños desde mi banca en la legislatura. Nuestros valores están más fuertes que nunca”, cerró.

Antes de conocerse los resultados el PRO palpitaba la derrota

Desde que cerraron los comicios, en el búnker del PRO reinaba el silencio y los nervios. Los dirigentes que habían llegado evitaron hablar con los medios y entraron directo a la sede del Balcarce 412. Los pocos que sí lo hicieron, evitaron dar precisiones sobre porcentajes que obtuvo Silvia Lospennato y se limitaron a referirse a la baja participación.

A diferencia de otras ocasiones, la prensa estaba ubicada en carpas sobre la calle, separadas del edificio donde los miembros del partido amarillo esperan los resultados en su bastión histórico. Pasadas las 18, se hicieron presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y, unos minutos más tarde, el expresidente Mauricio Macri. Con expresiones largas, ninguno habló con los medios.

Elecciones en CABA 2025, en vivo: cerraron los comicios y los candidatos esperan los resultados en cada búnker

La primera en expresarse públicamente fue María Eugenia Vidal. Manteniendo un tono prudente, no dio detalles sobre el desempeño del PRO, sino que se limitó a expresar su preocupación por la baja participación ciudadana. "Estamos expectantes de los últimos datos de participación, como en otras provincias la participación hasta las 17 no llegaba al 50%, queremos ver el nivel de participación porque es un dato a tener en cuenta", indicó.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, llegó solo a la sede del PRO. Sonriente, mantuvo un discurso similar al de la diputada nacional: no habló de porcentajes y se preocupó por la poca concurrencia a las urnas.Consultado sobre los resultados, evitó responder: "Todavía no hemos visto ningún dato con lo cual es solamente interpretaciones". "Para nosotros lo importante es que la sociedad se exprese y que sepamos escuchar, aprender y mejorar en base a eso", afirmó. También se refirió al deepfake que circuló donde aparecía Macri llamando a votar al candidato de La Libertad Avanza Manuel Adorni, lo que consideró que es una "problemática" que empieza a aparecer en la época. "Todos tenemos que aprender que así no se gobierna ni se hace campaña", lanzó.

Cerca de las 19, un grupo de militantes, que no parecía festejar ni mostrar optimismo, salió de la sede del PRO para posicionarse frente al escenario donde se esperaba que hableran los principales dirigentes. De esa manera, la calle comenzó a coparse lentamente y se hicieron presente figuras habituales de las sedes del partido amarillo, como el Mago sin dientes.