La derrota de UxP: la trampa de las encuestas y la nacionalización de una elección porteña

El 99,5% del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires ya señala la tendencia de que Leandro Santoro, primer candidato en la lista de Unión por la Patria, obtuvo un 27,35% de los votos. Visto así, el peronismo porteño consolida su fuerza y suma dos bancas en la Legislatura, logrando un número bastante coherente con lo que anunciaban las encuestas previas. Incluso, queda con 20 legisladores como la primera minoría. Pero claro, el tono y el semblante de Santoro en su breve discurso de cinco minutos y la suspensión de hacerlo entre festejos de militantes en el estadio de basquet del club Ferro se explica en que el objetivo principal era salir primero. Por eso, el batacazo de Adorni es toda una derrota (y lección) para el peronismo.

Elección porteña, campaña nacional

En primer lugar, lo que representaba la elección municipal porteña terminó siendo casi una batalla nacional entre las principales fuerzas, con el protagonismo de Javier Milei (LLA) y Mauricio Macri (PRO) en la batalla por el liderazgo de las fuerzas de derecha y centro-derecha de cara al 2027. Y claro, Santoro, que hacía rato recorría la ciudad haciendo campaña antes que todos los candidatos, con propuestas bien enfocadas en la Ciudad, cambió su rumbo y en el sprint final de la campaña no quiso dejar afuera el sello del peronismo a nivel nacional en la discusión. Dejó de hablar de si había "olor a pis", del subte, de los negocios inmobiliarios, de la gestión de Rodríguez Larreta y del "abandono" de Jorge Macri a los porteños y empezó a criticar la "crueldad" y el modelo de La Libertad Avanza de los Milei.

Manuel Adorni: "El kirchnerismo ha sido una enorme tragedia para la Argentina"

Por eso, la primera derrota que asume el peronismo es que Manuel Adorni, representante de ese modelo nacional, sacó 30,1% de los votos. Sí, el "plan B" de Karina Milei, luego de que Patricia Bullrich se negara a ser legisladora. El vocero presidencial, que pone la cara diariamente por el gobierno de Milei, le ganó a UxP que había logrado una lista de unidad entre los sectores del PJ porteño. Y lo hizo teniendo que compartir su electorado con el libertario expulsado, Ramiro Marra, con la candidata oficialista, Silvia Lospennato y hasta con la nostalgia de algunos que revivieron a Larreta. Aun así, alcanzó. Con el video fake de IA contra Macri, con los señalamientos directos de un pacto con el kirchnerismo por Ficha Limpia, nadie esperaba ni los 30 puntos ni el podio para Adorni.

El estigma de ser el favorito: las encuestas

Ese es el otro estigma que el peronismo no se puede sacar. Las encuestas. La reproducción compulsiva de encuestas a través de los medios que lo anticiparon como favorito y ayudaron a la idea de que sus rivales lo pintaran como "el cuco". Por un lado, cuando María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, responsabilizaba a Karina Milei por no acordar una lista de unidad para "frenar al kirchnerismo", y, por el otro, cuando LLA dijo "es kirchnerismo o libertad". Lo cierto es que la mayoría de las encuestas lo daban como ganador a Santoro. Si bien los 27 puntos y medio fueron coherentes con lo anticipado por las consultoras, nadie avisó los 30 puntos de Adorni.

El antecedente de las últimas elecciones nacionales, cuando Milei también corría de atrás y terminó dando la sorpresa ante la victoria en primera vuelta de Massa, vuelve a poner en el centro una discusión que incluso aplica para el 2022, cuando daban a la gestión de Alberto Fernández por "terminada" y a Larreta como futuro presidente.

¿Faltó presencia de dirigentes nacionales? Qué dijo Santoro

Lo cierto es que Santoro cumplió con su palabra de hablar antes de las 20 hs en el búnker, aunque no fue ni ante la militancia, ni con tono festivo, ni fue una conferencia de prensa con preguntas. Es más, duró cinco minutos y se fue. "Si la crueldad se puso de moda, que no cuenten con nosotros", insistió, en referencia a su nueva bandera contra el gobierno de Milei. Él y todos los suyos, que, por cierto, no fueron tantos dirigentes del peronismo tampoco, se fueron rápidamente del búnker.

Ganadores y perdedores de una elección que preanuncia la batalla nacional de octubre

Es bien sabido que así como la CABA es -o era- el bastión del PRO, la provincia de Buenos Aires es el del peronismo. ¿Será que mientras Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa se miden individualmente con el foco en PBA, descuidaron la presencia de dirigentes nacionales en la ciudad, justo cuando la derecha estaba más atomizada que nunca?

"Hay que pensarlo en frío. Leandro (Santoro) habló también en caliente, ahora hay que pensar en frío porque se ganaron dos bancas, nos consolidamos como primera minoría en la Legislatura y lo hicimos incluso con una participación bajísima", explicaron desde el entorno de UxP a PERFIL.

"Sacamos 200 mil votos menos que en 2023 pero con muchísima menos participación. Por ejemplo, en la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), que es donde más diferencia habíamos sacado en esa última elección, fue la segunda con más ausencias hoy. Solo fue el 45%", agregaron.

Cómo queda la Legislatura: la gran derrota del PRO

Con estos resultados, la Legislatura queda con 20 bancas de UxP, 14 de LLA, 11 del PRO, 5 del espacio de Rodríguez Larreta, 5 del radicalismo, 2 del Frente de Izquierda, 2 del MID de Oscar Zago y 1 de Republicanos Unidos de Yamil Santoro. Quienes sumaron fueron los libertarios (11 lugares), UxP (10), el PRO (5), Larreta (3) y el FIT (1).

Cuáles fueron las encuestas que dieron ganador a Manuel Adorni

No pudieron acceder a bancas ni Ramiro Marra (que igual sigue teniendo dos años de vigencia en la Legislatura), ni Paula Oliveto, ni Lula Levy ni Alejandro Kim.

Adorni ganó en Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Devoto, Caballito, Flores, San Telmo, Puerto Madero, Microcentro y Balvanera. Es decir, en las zonas del Norte y el Este de la Ciudad.

Santoro, por su cuenta, ganó en La Boca, Barracas, Parque Patricios, Almagro, Boedo, Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda, Floresta, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Chacarita, Villa Ortúzar, La Paternal y Agronomía. Es decir, en el Sur y Oeste porteño. La gran sorpresa es que el PRO no ganó en ninguna comuna.

