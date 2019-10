Mauricio Macri le sacó el celular a una jubilada por "abuela rebelde"

Noticias Relacionadas Qué busca dejar Mauricio Macri detrás del #19OLaMarchaDelMillon

Mauricio Macri continúa con las giras por el interior del país, en las que es el protagonistas de las marchas que gritan “Sí se puede”, que defienden el optimismo para el 27 de octubre. En las apariciones públicas después del primer debate presidencial, el líder de Juntos por el cambio aprovechó para polemizar con Alberto Fernández por las ideas y vueltas que tuvieron en el encuentro.

En esta oportunidad, el Presidente tuvo un intercambio con una mujer jubilada que asistió a la convocatoria en Río Cuarto, cuando le sacó el celular "por rebelde", en alusión a los dichos del candidato del Frente de Todos, quien argumentó que los jubilados “no tienen celulares porque no pueden pagarlos”.

"Acá le voy a sacar el celular a esta abuela, no puede tener teléfono. Es una abuela rebelde", ironizó el mandatario, ante las risas del público en Córdoba. Al continuar con su discurso, destacó una vez más que los adultos mayores ahora pueden evitar ir al PAMI y tener sus recetas en el celular, al tiempo que pidió a los manifestantes “que lo usen para convencer a todos los que nos rodean de que juntos vamos a sacar esto adelante con un poco más de tiempo”. "Mirá la cantidad de abuelos que tenemos, están más jóvenes que nunca con esta marcha, están tremendos" agregó el mandatario más adelante, en tono de broma.

No es la primera vez que el jefe de Estado tiene un blooper de campaña en sus recorridas por el país. En la marcha anterior, en Pergamino, protagonizó otro episodio con una jubilada, cuando al preguntarle si tenía celular la mujer tuvo una respuesta negativa. El lunes, en Paraná, Macri había dicho además que los abuelos “tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza”, también al criticar al ex jefe de Gabinete.

Sin embargo, no son los únicos trascendidos del mandatario en la marcha del Sí se puede, que se encamina hacia la gran convocatoria del próximo 19 de octubre en la 9 de julio. En Santa Fe, precisamente en la ciudad de Esperanza, le preguntó a una mujer del público de qué localidad era, y ella respondió que "De la localidad de La Pelada"."Pero no te veo pelada, estás muy bien", agregó Macri ante la sonrisa incómoda de los presentes.

Este miércoles, en Pergamino, la situación inesperada se dio con un nene de 6 años, cuando el Presidente le preguntó dónde le contará a sus hijos que estuvo, en unos veinte años, en octubre de 2019, al referirse a que se trataba de un “octubre histórico”. "En unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas?". A lo que el menor respondió: "Estaba en el baño".

Ante las risas generalizadas, el presidente dijo: "¿Cómo en el baño? Acá no veo ningún baño. Esta ha sido la respuesta que más me ha sorprendido en mi vida, pero bueno, no voy a seguir indagando, lo vamos a dejar acá por las dudas, están pasando cosas raras en este país". Luego le reiteró la pregunta al niño, que respondió: "En la plaza con Mauricio".

A.G./FeL