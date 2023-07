La inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner generó en los últimos días críticas diversas entre los funcionarios del oficialismo y el gobierno de Cambiemos. Ahora, el ex presidente Mauricio Macri respaldó las afirmaciones realizadas por Juan José Aranguren, su ex ministro de Energía, que rebatió algunas de las ideas planteadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

A través de sus redes sociales, el ex mandatario había sostenido que la obra llegó "tres años tarde" y por ese motivo "le costó a la Argentina más de cinco mil millones de dólares". Ahora, compartió una columna publicada por Aranguren como respuesta al escrito del titular del PJ bonaerense, "Al futuro se lo planifica", en que acusó a la gestión macrista de dejar paralizada la construcción del gasoducto.

En otro de sus mensajes, Macri, que prefirió "no llamar por su nombre" al gasoducto, dijo que su historia es "otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha" por su gobierno y, tras felicitar a los ingenieros, llamó a aprovechar la obra.

Aranguren y la "demora" del gasoducto

En una nota titulada "Al pasado no se lo inventa" y publicada en Infobae, Aranguren tildó de "falsas" las declaraciones de Máximo Kirchner, quien había dicho que cuando Cristina Kirchner finalizó su presidencia en 2015 "todo estaba listo para comenzar con el gasoducto”.

El ex ministro de Energía citó los documentos que ex funcionarios kirchneristas le entregaron como parte del traspaso de las funciones energéticas. "No se hacía referencia alguna a la necesidad de ampliar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta a Buenos Aires en el corto o mediano plazo", comentó, al mismo tiempo que aseguró que eso se debía a que en ese momento el país "no producía el gas natural suficiente para poder llenar el nuevo caño en la mayor parte del año".

Entonces, describió que la producción de gas natural tuvo un fuerte descenso entre 2004 y 2014, explicando que pasó de 143 millones de metros cúbicos por día a un mínimo de 114 millones en ese año. "La administración del presidente Macri llevó la producción de gas natural a 135 millones de metros cúbico por día en 2019", escribió.

Aranguren agregó que recién encaminada la producción del hidrocarburo se tuvo "un panorama cierto de oferta de gas para el futuro inmediato". "Fue así que la administración Macri dictó el DNU 465/2019 a principios de julio de 2019" para convocar a una licitación nacional e internacional para la prestación del servicio de transporte de gas natural entre Tratayen(NQN)-Salliqueló(BA)-San Nicolás(BA), continuó el ex ministro, diciendo que luego se fijó como fecha de apertura de ofertas el 12/09/2019.

Esta fue prorrogada por el ex presidente hasta marzo de 2020 y después por Alberto Fernández, hasta diciembre de ese año.

En esa línea, el ingeniero químico acusó a la administración del actual presidente de no hacer nada para ejecutar el proyecto y añadió que "su segundo secretario de energía Darío Martínez decidió derogar el 29/12/2020 la licitación lanzada por la administración anterior".

Por último, concluyó diciendo que "hechos son sagrados" y que cabe preguntarse por qué el oficialismo "no decidió su implementación como obra pública en ese momento en lugar de esperar más de dos años".

"Hay que decir toda la verdad"

Más tarde, en declaraciones a Radio Continental, el ex integrante del gabinete de Macri también cruzó a Cristina Kirchner tras su discurso en el acto de inauguración del gasoducto. "Dijo que la decisión de la reestatización de YPF la había tomado porque había una multinacional que en el año anterior había remitido dividendos al exterior, pero Repsol podía girar dividendos a su matriz por compromisos acordados por su administración, por su exmarido, el expresidente Kirchner".

"Con ese compromiso se aprobó que durante 10 años se remitieran al exterior el 90% de las ganancias de cada año. Hay que decir toda la verdad", señaló Aranguren.

"Se está aprovechando un hecho energético que tendría que ser celebratorio de la posibilidad de considerar un recurso natural como es el gas natural como un hecho positivo para la sociedad. Se utilizó para campaña política. Eso es lo que sentí", concluyó el empresario.

