Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Mauricio Macri, apuntó duramente contra el Gobierno y sostuvo que la tardanza en la construcción del gasoducto fue culpa de su gestión y no de la administración anterior. Además, opinó sobre la reducción de subsidios y dijo que “es poco transparente”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo vio la inauguración del gasoducto de ayer?

Como un acto de lanzamiento de una campaña política, aprovechando la oportunidad de comunicar en principio la inauguración de un gasoducto que va a permitir evacuar el gas de Vaca Muerta para el beneficio de la sociedad.

Dio en principio, porque a ciencia cierta, la obra está terminada pero no se sabe si está en condición apta para funcionar. Se sabrá en las próximas semanas.

Lo que se vio ayer, ¿fue más una puesta en escena?

Creo que no escapa nadie. La realidad es esa, que hoy esté pasando gas por ese gasoducto, al menos de la información que uno puede obtener de la página web de Enargas o la información oficial, todavía no se sabe a ciencia cierta si esto es así.

Independiente de ellos, si no es ahora será dentro de dos, tres o cuatro semanas.

Lo más relevante es que el año próximo el gasoducto estará y contribuirá a producir más en Vaca Muerta. Es decir, que la obra en algún momento contribuirá al desarrollo del país.

En el acto de ayer fueron muy duros con el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que tuvieron cuatro años y no hicieron el gasoducto. ¿Es así?

No, es falso. Para poder hacer un gasoducto o para planificarlo al menos debe saber que pasa por dentro, y tener gas suficiente para alimentar ese gasoducto, si no va a ser una inversión totalmente infructuosa.

La realidad concreta es que Argentina en 2004 tuvo un pico de producción de gas natural de 143 millones de metros cúbicos por día, y esa producción fue en caída constante durante la administración de los Kirchner, hasta llegar en 2014 a un mínimo de 114 millones de metros cúbicos por día. Recién en 2019, después de cuatro años de gestión de Macri, la producción de gas natural aumentó un 15%, para terminar en 135 millones de metros cúbicos por día.

Fue ese el momento donde teníamos a ciencia cierta la oportunidad de contar con gas suficiente y el presidente Macri decidió, a partir del DNU 465/19, convocar una licitación nacional internacional para la prestación de servicios de transporte de gas. En este mismo trazado que ayer se inauguró. Convocar a ofertas de precio para septiembre de ese mismo año.

Como consecuencia de la turbulencia financiera motivo del cambio de gobierno, ese concurso de ofertas se probó dos veces con la administración Macri, hasta marzo de 2020, y la administración Fernández lo postergó hasta el 30 de diciembre de 2020. Si es como ellos decían, que nosotros atrasamos, ellos atrasaron otro año.

¿En diciembre de 2020 lo implementó? No, derogó la licitación y demoró 14 meses más para otorgar a Enarsa la construcción del mismo, lo hizo recién en febrero de 2022. Por lo tanto, cuando uno analiza si es cierto que lo demoró Macri, los hechos son incontrastables, sagrados y podemos decir que hemos tenido al menos dos años y medio de una obra demorada que podría haber contribuido a reducir el costo de las importaciones que tuvimos, particularmente el año pasado, donde el precio del gas natural trepó a valores donde pagamos en promedio 30 dólares por millón de MTU, entre dos y tres veces más de lo que pagamos en este momento.

¿Cómo fue la gestión Alberto Fernández en materia energética?

Creo que es su relato y será una tarea de la próxima administración a controlar lo que se hizo del año 2015 a 2019, administración de la cual participé. El primer día de gobierno dar una información cierta de que es lo que se recibe, que es lo que se hizo durante toda la administración a los efectos de construir hacia adelante.

No podemos construir futuro si no organizamos el pasado, y si ese pasado en lugar de ser considerado como cierto, es un relato del mismo, por lo tanto, vamos a saber cuánto se invirtió en el gasoducto y si el aceleramiento del mismo provocó o no una mayor inversión.

Lo importante es que la próxima administración, sobre la base de lo construido, tendrá que acelerar los tiempos a los efectos de que el potencial que tiene Vaca Muerta y que sabemos que puede realizarse pueda expresarse en su mayor nivel.

Fernando Meaños (FM): El titular de YPF, Pablo González dijo que, en base a este gasoducto la Argentina va a poder exportar 17 mil millones de dólares anuales, provenientes de cerca de 500 barcos de GNL. ¿Le parece que esa proyección es adecuada?

La respuesta rápida es no como consecuencia de este gasoducto. Para poder lograr esa cantidad de barcos de GNL, hace falta una inversión de 50 millones de dólares.

Para poder lograr todo eso que se dijo, además de inversión importante como 50 millones de dólares, se necesita poder mantener una política energética estable y perdurable en el tiempo, y adicionalmente las compañías productoras tienen que perforar a los efectos de poder sostener esos niveles de producción, por lo tanto pretender darle al gasoducto una capacidad de desarrollo que no tiene es una fantasía.

FM: ¿Sí trae mayores inversiones?

Sí, y eso permitirá evacuar más gas, ahora esta inversión es una deuda tomada por el Gobierno nacional y un mayor impuesto aportado por quienes tuvieron el impuesto a las grandes fortunas.

La inversión energética es una inversión de riesgo, porque si los precios son altos uno puede vender a un buen margen y si los precios son bajos no puede subir el margen, por lo tanto, en el mundo civilizado, esa inversión está en manos del capital privado.

Acá hemos tomado otra decisión con respecto a este gasoducto, para poder seguir invirtiendo se requiere la participación del capital privado y en magnitud relevante.

Están convocadas las empresas a poder aportar, no solamente capital para desarrollar infraestructura, sino también para producir el gas que necesitamos.

Para lograr esa cantidad de barcos necesitamos producir un extra de 110 millones de metros cúbicos más. Falta mucho por delante y lo importante es que todos entendamos que hay que sostener una política energética en el largo plazo, que es la manera de lograr que la energía contribuya al desarrollo económico y social de Argentina.

El Presidente o la vice dijeron que lo que intentó el gobierno anterior no lo pudo hacer y que no hubo oferentes para hacer esta obra, y por eso se terminó haciendo con plata de los impuestos a las grandes fortunas.

En el tiempo en el cual se propuso hacer el concurso, debido a la turbulencia financiera, les recuerdo que en agosto de 2019 el tipo de cambio pasó de 40 a 60 ante el advenimiento de un nuevo gobierno, y en ese momento no lo hubo, pero después, hay concurso de capital privado, demostrando condiciones de estabilidad en el país para atraer esa inversión.

Es falso, además, hacia adelante, esa misma administración está convocando el capital privado para que colabore en el desarrollo, no solo de los gasoductos, sino de la producción.

Por lo tanto no comparto, como tampoco comparto la apreciación de Cristina cuando dijo que expropió YPF debido a que la empresa multinacional que tenía su capital accionario mayoritario había remitido dividendos de una cantidad impresionante de los años anteriores.

Se ve que Cristina Kirchner tiene una memoria discreta sobre el pasado energético. Le recuerdo que a consecuencia del ingreso de un experto en mercado regulado, la familia Eskinazi, con el 25% del capital accionario en la compañía, la propuesta del Gobierno nacional de ese entonces, se le garantizo a los tenedores de acciones que durante diez años iban a poder remitir en el exterior el 90% de los dividendos. Cuando en el mundo, una compañía petrolera normalmente distribuye dividendos entre el 35% o 40% de su ganancia anual.

Acá se le garantizó el 90%, para poder repagar los préstamos que la familia Eskenazi había tomado para adquirir el 25% de la compañía. Tratemos de mirar historia con los dos ojos y no uno solo y vendado.

FM: ¿Qué visión tiene sobre el proceso actual de reducción de los subsidios?

Que es poco transparente, y no sabemos qué se implementa, qué segmentación se aplica. Aumenta la tarifa a valores que mucha gente, que probablemente sea de un color distinto de la administración Macri, reconoce que tiene magnitud similar a la de aquel momento pero no tenemos información de cómo, cuándo y cuánto van a aumentar las tarifas.

Lo único importante es que aun esta administración, con el anterior ministro de Economía, reconoció que los subsidios generales eran pro-ricos, cosa que nunca antes habían dicho.

Entonces, hoy nos damos cuenta aparte de demostrar que Vaca Muerta es una política de Estado y que tenemos que invertir en infraestructura, que subsidios generalizados como los que tuvimos de 2003 a 2015 son pro-ricos.

FM: Usted sabe que quien dijo eso fue Martín Guzmán y por algún motivo ya no está más en el gobierno.

Que lo haya dicho y que no esté más, ¿quiere decir que no es verdad? Un funcionario colocado en un puesto tan importante como ministro de Economía reconoció una realidad, que los subsidios generalizados son pro-ricos.

De hecho, ya aplicar una segmentación hace que el 30% de la población hoy esté empezando a pagar tarifa plena.

Cuando nosotros asumimos en 2015, la electricidad que se pagaba en el AMBA, la factura remuneraba el 14% del costo, el otro 86% lo pagaban los argentinos a partir de un subsidio que se transformaba en déficit fiscal y a su vez en inflación..

No quiere decir que la energía no se pague cuando hay un subsidio, la pagamos de la manera más ineficiente posible y normalmente afectando al que menos tiene.

En ese momento había Pymes que con los aumentos de tarifas la pasaron muy mal, y hogares que empezaron a dejar de pagar. Se hizo de una manera poco prolija en ese momento.

Valoro su opinión, no la comparto. A lo mejor teníamos que haber comunicado mucho más y mejor que lo que estábamos haciendo iba a ser en beneficio de la sociedad en el futuro, puede ser.

Sin duda lo que vino después terminó dando la razón de que mantener una política de subsidios es inconveniente para la sociedad en su conjunto, y esos subsidios deben ser solamente aplicados a quienes están en situación de vulnerabilidad.

¿Las tarifas hoy están bien? ¿O un futuro gobierno va a tener que revisar el tema tarifario?

¿Qué significa que están bien? ¿Que cubren los costos? Hoy las de electricidad están alrededor del 50%, las de gas del 45%, están retrasadas en la mitad.

Lo importante de cualquier administración es lograr dos cosas. Primero, tener la energía más barata posible, cuanto más gas podamos producir en la Argentina vamos a depender menos del gas importado.

La otra parte importante de la cual no se habla, y por la que se acusa al sector energético cuando no tiene mucho que ver, es que la energía se tranza en una moneda dura que tiene valor que se llama dólar y que está sujeto a una apreciación, que en realidad es consecuencia de la pérdida de valor de nuestra moneda en pesos.

La energía se invierte y se paga en dólares, pero cuando la tenemos que pagar en la factura la transformamos en pesos, con lo cual si no logramos la única soberanía que importa, que es la monetaria, siempre vamos a estar quejándonos de que aumenta, pero no en dólares, sino en pesos.

Es el problema esencial de la Argentina, lograr tener una moneda de valor. Cuando consigamos eso podremos derrotar a la inflación.

Las tarifas si están retrasadas cubren un 50% de los costos y esto tiene que ver con la inflación y el aumento del dólar.

Tiene que ver con poder tener estabilidad en la economía, si es inestable siempre vamos a estar corriendo de acá al precio de los energéticos.

