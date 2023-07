El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseveró que "rescato que el radicalismo votó con nosotros la nacionalización de YPF, el PRO votó en contra", en referencia a lo sucedido en el 2012. Lo que permitiría y se debería hacer con el litio y lo que falta en la Ciudad de Buenos Aires, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo vivió esto que para muchos, hasta hace un tiempo, era impensado, de que en un mismo acto estén Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Agustín Rossi, Axel Kicillof y Juan Grabois? ¿Hay unidad finalmente?

Sí, ya la hubo cuando se decidió la fórmula. Lo de este domingo tiene dos partes, eso no deja de ser importante de ser resaltado, el que hayan estado todos los candidatos, buena parte del Gabinete y los gobernadores de La Pampa y Neuquén, que es de otra fuerza política.

Es importantísimo porque hay que mirarlo desde una perspectiva estratégica, el hecho que Argentina haya logrado, en tan poco tiempo y con gran esfuerzo, tener a disposición el gasoducto. Es un aporte importante a corto, mediano y largo plazo, porque los discursos uno los mira con detalles y hay una parte que es inmediata y que todo el mundo resaltaba, que es el cambio en la composición de la matriz de exportaciones, sustituir las importaciones de energía y avanzar a exportar mucho más.

Pero al mismo tiempo se planteó, y con fuerza, que no solamente se trata de exportar energía, sino el producto del aporte de esa energía a la industria nacional. Eso es lo que permite agregar valor. Por eso que tanto el Presidente como la Vicepresidenta y el Ministro de Economía, lo que enfatizaron es que esa energía no solamente hay que exportarla, sino que principalmente hay que colocarla en profundidad en la provincia de Buenos Aires, a nuestro gran polo industrial, para que genere trabajo para muchos argentinos.

Desde la oposición salieron rápidamente, vía Twitter, a quejarse y a decir que se tardó mucho, que estaba programado desde el gobierno de Macri y que después se frenó en la primera parte de Alberto Fernández. ¿Cómo toma esto de la oposición de salir a contrarrestar el acto de ayer?

Para poder hacer esto hubo pasos previos. Primero, el que fue muy destacado ayer es haber nacionalizado YPF. Recordemos que, en 2012, me tocó a mi como senador votar esa nacionalización y ver los que hoy se ponen la ropa de aquellos que señalan que es imprescindible hacer esto oponerse a que se pueda nacionalizar YPF.

Cabe recordar que Repsol utilizaba Vaca Muerta, en aquel momento, como una reserva para el futuro y no querían investigar ni hacer prospectiva ni llevarlo adelante. Entonces, fue la falta de inversión de Repsol, la falta de aporte de YPF a la resolución del tema energético, lo que permitió a todas luces que hoy se pueda hacer esta segunda etapa.

Miremos la ganancia de este año siendo empresa pública, miremos cómo aumentó la producción no solamente del shell oil, sino también del gas. Veamos que ya tiene más del 50% de la producción hidrorcarburífera argentina. ¿Cuánto tenía en aquel momento? En primer lugar, se opusieron a eso.

En segunda instancia, se opusieron cuando fueron gobierno en cuatro años que tuvieron para hacerlo y no lo hicieron. Y cuando acusan retraso tienen que tener que en cuenta que estuvo la pandemia y la crisis que tuvo Argentina, y que la guerra subió los precios de combustible y colocó esto como una urgencia inmediata para realizar.

Entonces, una oposición que solamente puso piedras en el camino, fue la que pidió el préstamo al Fondo Monetario Internacional, y fue el Fondo el que también hizo un esfuerzo para que no haya una inversión pública grande en esta obra y, al mismo tiempo, votó en contra del impuesto que permitió que tengamos el total de los fondos como para construirlo.

Rescato que el radicalismo votó con nosotros la nacionalización de YPF, el PRO votó en contra. Pero hay que señalar que todos los pasos que dio el Gobierno para terminar felizmente ayer con la construcción en tiempo récord el gasoducto fueron trabados por las oposición. Fundamentalmente en la nacionalización, licitación y en el préstamo del FMI fueron un obstáculo concreto para llevarlo adelante.

Fernando Meaños (FM): Le quiero consultar por el tema del litio, dado que también que es algo que puede tener gran impacto en materia de exportaciones y que tuvo un desarrollo particular en algunas provincias como Jujuy y que impacta también en la cartera que está a su cargo. Hay mucho cuestionamiento desde el punto de vista científico y ambiental sobre su explotación. ¿Qué visión tiene sobre eso?

Me tocó la semana pasada venir de la reunión del G-20, donde estaban los 20 países más importantes de las mejor las economías más destacables del mundo, y en la mirada sobre Argentina tuvimos no solamente reuniones laterales, como casi todos ellos, que tiene que ver con esta potencialidad.

Por supuesto, en la transición del gas hay que pensar que fue definido como uno de los mecanismos de transición. Sabemos que el gas es uno de los insumos fundamentales para la producción del hidrógeno, lo que se llama el "hidrógeno gris" y será, quizás, la primera de las modalidades del otro y Argentina va a poder exportar, producir.

El tema del litio también se mencionó ayer, lo hizo Cristina, la necesidad de agregarle valor. También lo dijo Alberto, la necesidad de no exportar solamente carbonato de litio, sino de ir avanzando como haremos dentro de un mes con la primera planta, que es una planta piloto entre el Ministerio, YPF, el Conicet y la Universidad de La Plata, con los primeros ensayos para la primera fábrica de baterías.

No es de un día para el otro que uno puede transformar el litio para aportar las baterías, pero es un proceso que el país tiene que hacer si quiere que nosotros podamos exportar no solamente materia prima, sino también el trabajo argentino y agregar valor.

Hay que pensar en mi reunión con el Canciller y después con el ministro de Ciencia y Tecnología de la India. En un momento, le dije "hay que tratar de instalar baterías de litio en Argentina para que también podamos abastecer a la industria regional, a la que tenemos junto con Brasil". Nuestro país llegó a producir un millón de autos por año.

Me miró con una sonrisa y me dijo "aquí en la India hacemos un millón de autos por día. Imagínese el litio que necesitamos", así que realmente hay una potencialidad tremenda. Lo que tenemos que tratar es que tanto China, Corea o India, que son los centros donde hoy se está produciendo las baterías, instalen aquí sus fábricas, transfieran tecnología y que nosotros le podamos agregar valor al litio.

La diferencia entre el carbonato de litio así como estamos haciendo para exportarlo y la posibilidad de hacer la batería más o menos el valor es de 1 a 100.

El segundo tema que hay que debatir es el ambiental. Instalamos y tiene el Conicet en Palpalá, Jujuy, el centro de investigación más importante que debe haber en este momento en el mundo para discutir estrategias y técnicas de elaboración de litio, que lo que tiene es que exige mucha agua y justamente está en lugares donde el agua es lo que falta.

Entonces, el debate ambiental tiene que ver con esto: cómo hacemos al mismo tiempo para poder extraer ese litio, que es lo que permite es sacar de la pobreza, producir y tener una industria poderosa en el país, además de tener más divisas. Pero al mismo tiempo cuidar el agua, que es fundamental para las comunidades que viven allí.

Las elecciones en CABA

Lo meto en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Este año no está en ninguna lista, ¿no? No lo vemos como candidato.

No, ni en la Ciudad ni a nivel nacional. Hubo un acuerdo que lo que estamos en las gestiones cotidianas permanezcamos allí y nuestro principal aporte será que nuestra gestión sea exitosa.

¿Cómo ve el proceso que se está dando en Ciudad donde, aparentemente, están dirimiendo entre Jorge Macri y Martín Lousteau la continuidad de Juntos por el Cambio?

Como ocurre siempre, sabiendo que es una Ciudad que tiene una mirada donde nuestra fuerza no es mayoritaria y es necesario, para poder ganar, hacer un esfuerzo para realizar, como lo está haciendo la lista que encabeza Leandro Santoro, una alternativa. Es verdad que hay una Ciudad que se van a disputar, por un lado, Lousteau y Macri. Pero, por otra parte, hay que pensar que el PRO gobierna hace muchos años en la Ciudad y no ha resuelto ningún problema importante, eso es lo que hay que debatir.

En 1946, la Ciudad tenía tres millones de habitantes, hoy los sigue teniendo. Es decir, muchos años después tiene la misma cantidad de habitantes, pero con más problemas de educación porque los chicos no tienen vacantes ni vivienda. La realidad es que se construyeron cinco veces viviendas como para todos los habitantes de la Ciudad, y lo de la vivienda sigue siendo el tema central porque no hay ninguna política pública. No hay políticas públicas para invertir el desarrollo industrial en la Ciudad, en las industrias "limpias". No hay políticas públicas para ciencia y tecnología. La salud en la Ciudad sigue siendo un déficit enorme.

La Zona Sur de Capital, pensando en fútbol y San Lorenzo, los invito a ir. Fue terrible llegar a la cancha el sábado a la noche, es tierra de nadie, no puede haber dos ciudades tan distintas y olvidarse de todo de un sector de la población.

Esta elección presenta, una vez más, la mirada de que puede haber una alternativa, la cual representan Santoro y Matías Lammens ,que tiene ser, sin lugar a dudas, la que prevalezca a pesar de las diferencias y dificultades que tenemos para lograr mayoría que adopte en la Ciudad.

