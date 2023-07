Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, fue elogiado por Cristina, Alberto y los intendentes por haber impulsado la obra pública. Sin embargo, remarcó que “no necesito un cargo para para militar y saber cómo tengo que aportar en el desafío que tenemos de llevar adelante este proceso electoral”. La importancia del gasoducto y los contrastes entre el oficialismo y la oposición, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted dijo que el gasoducto es la llave maestra para que Argentina cambie de marcha y de velocidad. ¿Considera que lo que sucedió ayer es central?

Fundamental. Es el cambio de velocidad de la marcha de nuestro país, es la soberanía y la independencia energética.

En concreto, es que las PyMEs de San Martín y todo el país van a tener energía con un costo mucho más bajo. Van a ser más competitivas a la hora de prender sus calderas y de poner en marcha distintas líneas de producción.

Malena Galmarini cruzó a Macri: "Tuviste 100.000M de dólares para hacer obras"

Además significa que la Argentina puede definitivamente empezar a transitar otra agenda. Dejar atrás la agenda de la escasez, de la inflación, de los de las restricciones. Dejar atrás la Argentina con dificultades permanentes para poder empezar a mirar con mucha más claridad, firmeza y certidumbre el horizonte de lo que viene.

Es también que el peronismo es el que está en condiciones de hacer estas obras, porque ellos no la hicieron, la hizo el peronismo. Es el peronismo el que puede proyectar y llevar Argentina a un rumbo serio, es el peronismo el que de vuelta se para desde YPF, desde sus yacimientos, desde su potencial para pensar el desarrollo de la Argentina, y me parece que eso también es una muy buena noticia.

Peronismo 2023: los muertos que vos matáis gozan de buena salud

Con usted pasa algo singular. Muchos hablan bien de usted por su gestión de obra pública, como Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los intendentes, pero no es candidato a nada. ¿Cómo se explica esto?

Porque mi lugar es ese. Seguir empujando la obra pública, como lo venimos haciendo en todo el país, en localidades pequeñas y, grandes, en ciudades gobernadas por el peronismo, el radicalismo o Cambiemos, y porque no necesito un cargo para para militar y saber cómo tengo que aportar en el desafío que tenemos de llevar adelante este proceso electoral.

Lo de ayer fue también muy importante, más allá de los elogios que, por supuesto, siempre vienen bien como reconocimiento, y son un reconocimiento a todo un equipo, no a una persona. Me parece que también es el sentimiento de que hay ganas de ganar. Ayer en esa carpa había un espíritu, un sentimiento de que allí estaba el equipo con el que salimos a la cancha a ganar estas estas elecciones, que dejamos atrás algunos desencuentros y cambiamos la marcha dentro del peronismo.

Katopodis y la inauguración del gasoducto: "Mostrará la unidad para enfrentar a la oposición"

La clave es que podamos contarle a los argentinos que hay claramente dos proyectos de país. Ellos plantean ajustar las jubilaciones, quitar derechos y cuando tuvieron la oportunidad, este gasoducto no lo hicieron. Nosotros, lo que vamos a hacer, es más gasoductos y menos sacrificios. La oposición solo habla de quitar derechos, la Argentina no está para más sacrificios. Ellos proponen más ajuste para la Argentina y nosotros lo que proponemos es más obra pública, más vivienda, más universidades, porque creemos que eso es lo que necesita la Argentina.

Macri y Vidal dijeron que ellos habían dejado todo listo todo y preparado en 2019, y que después este Gobierno lo retrasó…

Pero no lo hicieron. La realidad es que no lo hicieron, para aquellos que nos están escuchando, ya sea la vecina en su cocina, el empresario pyme o el trabajador que está escuchando. Fueron ineptos, no supieron alinear a las empresas, los trabajadores y los gobiernos provinciales para concretar esta importante obra. Eso también demuestra su ineptitud y su fracaso cuando gobernaron.

Hablan de coraje y orden, pero el coraje se demuestra día y noche al alinear al Estado, las provincias, las empresas y los trabajadores para construir un gasoducto de 600 km en tan solo 8 meses, cuando estaba previsto que se hiciera en 24 meses. Sin embargo, ante el primer correo electrónico que recibieron del Fondo Monetario Internacional en 2018, detuvieron todas las obras y cuando fueron a negociar con el FMI, eliminaron la columna de "Obra Pública" del Excel y dejaron a todo el país sin obras. Yo lo viví como intendente de San Martín, y creo que eso no debe volver a suceder.

María Eugenia Vidal criticó la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Siempre con relato"

Aquí Fernando Meaños, nuestro especialista en economía, señalaba que empieza a haber señales de alerta en la economía. Ayer trascendió que estaba bajando la venta minorista. ¿Se está parando la economía? ¿Cómo cree que impactará en la campaña electoral?

Bueno, pero eso es lo que han estado anticipando, sobre todo desde la oposición, desde hace un año y medio. Han venido advirtiendo sobre una recesión total y un freno en la economía, pero la verdad es que eso no está ocurriendo. Como siempre, tenemos dificultades para resolver y habrá sectores que están sorteando esas dificultades de mejor manera que otros, pero en general no hay dudas de que hay una Argentina productiva en movimiento en el país.

Recientemente estuve en Tierra del Fuego el sábado y ayer en Vaca Muerta, y próximamente estaré en Tucumán. Lo que uno ve es una Argentina productiva que está en movimiento, una economía y un sector de la construcción que, a pesar de las dificultades, ha estado creciendo constantemente durante los últimos 30 meses, alcanzando el pico más alto de empleo registrado. No somos necios, somos conscientes de las dificultades.

Néstor Tomás Massa

Pero la realidad es que en este contexto, con la economía en marcha y la generación continua de empleo, vemos a diario empresarios que necesitan dólares para importar. Esto demuestra que es necesario mantener el proceso productivo en movimiento. Cada día hay empresarios que invierten, y un empresario no invierte a menos que tenga una clara expectativa de rentabilidad y seguridad en su inversión. Es crucial que sigamos avanzando en esta dirección, a pesar de las dificultades.

Creo que esta es la forma de abordar cómo continuamos enfrentando los problemas y superando las dificultades. Lo haremos manteniendo una economía en marcha, utilizando lo que hemos logrado hasta ahora y no destruyendo lo que nos ha beneficiado como argentinos.

Alberto Fernández habló con Perón en la inauguración del GPNK: "Si gobernar es generar trabajo, General, he cumplido"

Fernando Meaños (FM): Usted hablaba de pasar de una agenda de escasez a una del desarrollo. En estos años hemos visto también que, inclusive con un nivel de empleo alto, muchos de aquellos que consiguen tener un empleo caen dentro de la pobreza, y eso es un efecto sobre el poder adquisitivo que claramente está signado por la inflación. ¿Le parece que es viable pasar a una agenda del desarrollo sin solucionar previamente la inflación?

Bueno, la mejor manera de lograr una inflación a la baja es mantener una economía en marcha. Si no tuviéramos los resultados que tenemos, si no contáramos con el entramado de la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas en pleno movimiento, si no tuviéramos más de 6000 obras en todo el país, probablemente todo sería mucho más difícil y complejo.

Por eso debemos plantear una agenda para el desarrollo, establecer un rumbo a mediano y largo plazo para el país y desplegar las fuerzas productivas de Argentina. Concebimos un lugar activo y positivo para nuestro país, convencidos de que esto se logra con más obra pública, abriendo universidades, apostando a las pequeñas y medianas empresas y al trabajo argentino.

La intensa semana de Sergio Massa

Por otra parte, del otro lado del espectro político, dicen otra cosa. No los estoy acusando, simplemente estoy mencionando lo que están diciendo y lo que hicieron cuando gobernaron. Lo único que parecen estar pensando es en ajustar las jubilaciones, dolarizar las tarifas y recortar derechos. Todo lo que escuchamos de ellos es hablar de ajustes y sacrificios para todos los argentinos, y la verdad es que Argentina no puede soportar más sacrificios.

Argentina necesita más gasoductos, no más sacrificios. Argentina necesita un gobierno que piense en los próximos 4 años, que cuando logremos reducir la inflación, la Argentina no se convierta en un páramo, sino que sea un país habitable.

Queremos tener acceso a la educación universitaria, queremos tener obras públicas, queremos tener derechos. Ellos plantean bajar la inflación a través de medidas represivas y violentas, y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos un enfoque que promueva el desarrollo, el progreso y la inclusión.

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

FM: Está claro que este gobierno no la tuvo fácil, Pues si vio una inflación alta iba a dejar una inflación aún más alta, ¿pero cómo se baja la inflación sin, digamos, sacrificios, disciplina fiscal?

Con crecimiento. No lograremos reducir la inflación ajustando la economía y achicando el producto bruto, ni cediendo ante las recetas que han sido un fracaso en los últimos 50 años en Argentina, como propone el otro lado. Nosotros buscaremos reducir la inflación ordenando las cuentas del Estado, pero sobre todo invirtiendo en la producción y el trabajo, sin recortar la obra pública y generando estímulos diarios.

Queremos que los distintos sectores perciban y entiendan que hay un plan a mediano y largo plazo, mucho más interesante e inteligente que buscar ganancias y rentabilidad a corto plazo.

Sergio Massa casi llora cuando Dady Brieva le mostró elogios de Cristina Kirchner

Nuestro objetivo es cambiar el rumbo, cambiar la marcha. Ayer se planteó en discusión la posibilidad de que cualquier empresario o sector económico vea a Argentina como un gran negocio, no como una especulación de ganancias inmediatas y transferencias. Queremos que la economía genere condiciones y oportunidades. El sector hidrocarburífero en nuestro país tiene un gran potencial para generar divisas, pero es necesario conducirlo y orientarlo desde el desarrollo nacional, no solamente desde una planilla de Excel.

FM JL