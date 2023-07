Néstor Tomás Massa

"Se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló, siendo la obra más importante del gobierno de Alberto Fernández. Y esto traerá consecuencias desde el plano político y marcó un punto de partida en la campaña de Sergio Massa, ya que, por primera vez, se reunieron los referentes más importantes de Unión por la Patria, contó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) del lunes 10 de julio.

Estuvo presente la idea de “Nestorizar” a Massa, es decir, enamorar primero a los propios, ya que mayoritariamente el candidato del Frente Renovador no es visto con buenos ojos desde el núcleo duro del kirchnerismo.

El ministro incluso utilizó términos y conceptos que solía aplicar Néstor Kirchner, como el endeudamiento o la necesidad de pagarle al FMI cruzando fuertemente a los empresarios del transporte por el paro. Todo para olvidar que, por ejemplo, en el pasado dijo que iba a terminar con los “ñoquis de La Cámpora”.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa inauguraron el Gasoducto Néstor Kirchner

En esa línea conciliadora, Sergio Massa afirmó que “es un día en el que aparece el orgullo de ser argentino. Aunque nos quieran condenar a ser un país dependiente tenemos con qué construir patria y soberanía”.

También habló del impuesto a las grandes fortunas y les agradeció a los que pagaron el aporte: “Con eso que aportaron pudimos construir este gasoducto. Y a los que no lo hicieron, se lo vamos a tener que cobrar igual”.

A su vez, manifestó que esta obra es un principio de cambio en la matriz económica y energética del país: “El 65% de nuestra energía es térmica, y el gas es nuestra energía de transición”. Y prometió que “en 15 días empezamos a licitar el gasoducto reversal del norte, así esas provincias no tienen que importar de Bolivia”.

Con el gasoducto Néstor Kirchner el Gobierno busca ahorrar US$ 2 mil millones

Económicamente el gasoducto representa una reducción muy importante de importación de gas, aproximadamente 4200 millones de dólares anuales. Pero lo más relevante es la proyección a futuro de lo que se podría exportar si se consigue el transporte desde Vaca Muerta hasta la red que puedan llevar ese gas a cualquier lugar del Mercosur, logrando exportar una cifra cercana a los 17 mil millones de dólares por año.

Cuando se habla de que el gobierno de Macri dejó la licitación hecha para esta obra pero no se hizo, en ese momento el precio internacional del gas era la décima parte de lo que vale ahora. Por tanto, el ahorro que generaba no era tan trascendente. Pero luego de la pandemia y, sobre todo, de la guerra, esta obra pasó a ser un objetivo principal.

Malena Galmarini cruzó a Macri: "Tuviste 100.000M de dólares para hacer obras"

El discurso de Cristina y el ninguneo a un destacado empresario

No se sabía si Cristina apoyaba genuinamente a Massa, por eso salió a despejar dudas: “Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste, te tengo que agradecer por la fuerza que le venís poniendo”.

“Que le pongas ganas no te garantiza resultados, pero si no le ponés empeño seguro que no te sale”, remarcó Cristina en una frase que parecía directa para el Presidente, con quien no cruzó palabras ni miradas en todo el acto. De esa forma, sobrevino la imagen de padres separados obligados a acudir a un acto escolar.

Más allá de la vieja rivalidad con el mandatario, Cristina Kirchner se refirió al retorno del FMI. "No lo trajo un político, lo trajo un empresario” haciendo alusión a Mauricio Macri.

Eduardo Eurnekian responsabilizó a la clase política de la inseguridad, la crisis educativa y la pobreza

A su vez, criticó la escasa construcción de gasoductos en la gestión del expresidente de Boca: “Entre el 2016 y 2019 se construyeron 53 kilómetros de red troncal. Mientras que entre el 2003 y el 2015 fueron 3211 kilómetros”.

Asimismo, al comienzo de su discurso, la ex mandataria se mostró dura contra los empresarios. “Cuando se juntan entre ellos hacen un concurso para ver quien dice la boludez más grande”. Lo llamativo fue que decidió no nombrar al empresario que despertó su malestar. Sin embargo, en la filmina detrás de ella se podía visualizar claramente, debajo de la cita, el nombre de Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más importantes de Argentina.

Eduardo Eurnekián en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

El presidente de la corporación América y vicepresidente de la Cámara de Comercio había afirmado que la clase política, en su conjunto, “ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos llevaron a las circunstancias que nos encontramos. Su único objetivo es la permanencia crónica en sus cargos, no el encontrar soluciones a los problemas del país”.

Al mismo tiempo en que Cristina elogió a Massa, lo puso en contra de empresarios importantes, despertando, de esta modo, la pregunta de cuánto lo ayuda en la campaña a partir de sus condicionamientos.

En esta primera etapa la idea es garantizar los votos propios, es que Juan Grabois está mejorando su imagen según algunas encuestas. Y luego de las PASO, cambiar la estrategia y salir a buscar los votos por afuera del kirchnerismo duro.

Vidal criticó la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Siempre con relato"

Alberto Fernández y Sergio Massa, dos posturas opuestas ante el nuevo escenario

Alberto Fernández fue testigo no sólo de cómo su Vicepresidenta se deshacía en elogios a Massa, sino que, indirectamente lo criticaba a él. Por esa misma razón, salió a defenderse a su manera enumerando los imponderables que sucedieron en su gestión: “A cada problema, como soy peronista, le puse el pecho y pude salir adelante”.

Posteriormente, pidió la unidad de los argentinos buscando cerrar las grietas internas que castigan a la coalición oficialista: “Dejemos de hablar y sigamos haciendo”, subrayó el Presidente.

De esta manera, arrancó la campaña de Unión por la Patria, esperando encolumnarse detrás de la idea de unidad de Massa, un “nuevo” kirchnerista, para que no se fuguen los votos propios. Para que no queden dudas de la intencionalidad de afianzar su imagen dentro del partido, el ministro de Economía, eligió expresarse en el programa “Peronismo para todos” y tuvo lugar para emocionarse cuando le mostraron imágenes de Cristina elogiándolo.

Sergio Massa casi llora cuando Dady Brieva le mostró elogios de Cristina Kirchner

“Venía de trabajar dos años de manera remota en la Cámara, me criticaron, aunque fuimos el primer Congreso de Latinoamérica que se puso en marcha”, contó el ex intendente de Tigre. Y agregó: “En su momento, había inestabilidad política, económica y muchas internas, y, pese a que muchos de los que me quieren me decían que no me meta, sentí que tenía la responsabilidad patriótica de hacerlo”.

A partir de este acto, entonces, quedaron acomodadas las cartas y se pudo visualizar a un político profesional en campaña con la explícita necesidad de retener a los propios. ¿Podrá?

