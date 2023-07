Martiniano Molina: "No queremos seguir gobernados por La Cámpora"

Martiniano Molina participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que se refirió a la presencia de La Cámpora en Quilmes en la gestión de Mayra Mendoza. “Son una estructura militante que va con violencia y con agresión en contra de los que piensan distinto, que bajan línea las escuelas, que si no pensás como ellos te amedrentan o te corren”, aseveró el diputado nacional.

Así mismo, el candidato a intendente de Quilmes, se refirió a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ”Se trata de afinidades, de convicciones y creo que la persona más adecuada para llevar adelante esta transformación es Horacio Rodríguez Larreta”, destacó Molina en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opinión tiene de la gestión de Mayra Mendoza junto con La Cámpora en Quilmes en estos últimos años?

—Es cierto que La Cámpora gobierna Quilmes con su intendente. Creo que es una situación muy compleja la que vive el distrito hoy. De hecho me reuní con vecinos. Hacemos un barrio entero por día y tenemos varias reuniones en distintas casas o recorridas por centros comerciales. Hablamos con vecinos de todos los orígenes, de todos los barrios. Y te diría que en todos los barrios encontramos exactamente lo mismo, el abandono del Estado o de los funcionarios para con los vecinos. Esto se traduce en inseguridad absoluta y desmadrada. Esta situación aterradora se vive en todos los barrios de Quilmes. Claramente no hay una lucha contra la delincuencia y la droga en los barrios. Los vecinos te lo dicen todo el tiempo y en las reuniones la charla se centraliza en el tema de la inseguridad y también en la situación económica, la guita que no alcanza, la situación de las escuelas, el estado de las mismas, la comida que los chicos reciben allí, que ha retrocedido con respecto a nuestra gestión, los centros de salud. Por eso, vuelvo a involucrarme en esto. Vamos a trabajar para dar respuestas todos los días, como lo hice durante cuatro años. Por eso sigo viviendo en la misma casa donde vivía en el río de Quilmes, ando en bicicleta, compro en los mismos negocios en Quilmes. Estoy allí y la verdad es que quiero hacerlo porque no queremos seguir gobernados por La Cámpora.

—¿Qué representa en términos políticos Mayra Mendoza?

—El abandono. Ella es parte de una estructura, que es La Cámpora. El Kirchnerismo que gobierna hace veinte años, aunque en el medio estuvimos nosotros entre el 2015 y el 2019, pero es parte de una estructura que también ha cooptado a gran parte del peronismo y que gobiernan, para mí, dentro del kirchnerismo, durante estas casi dos décadas. Nos han hecho retroceder a los argentinos y a las oportunidades para nuestros jóvenes. Son una estructura militante que va con violencia y con agresión en contra de los que piensan distinto, que bajan línea las escuelas, que si no pensás como ellos te amedrentan o te corren, eso es La Cámpora. Seamos muy cautos el 13 de agosto a quienes vamos a votar, ellos llegaron al gobierno, sosteniéndose en base a mentiras. Todo lo que propusieron o todo lo que dijeron no solo no lo resolvieron, sino que lo profundizaron. No hay nada que se pueda destacar que haya sido mejorado.

Martiniano Molina en el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación Perfil

—Pensando en fines de ciclos. ¿Dónde cree que debería terminar Cristina Fernández de Kirchner al finalizar su mandato como vicepresidenta?

—Calculo que eso lo debería determinar la Justicia con implicancias judiciales, más allá de su edad y demás. Pero el mayor daño en nuestro país en términos de democracia para mí fue Cristina Fernández de Kirchner. Esa es mi definición, hubo momentos quizá que hemos sentido esos veranitos de San Juan que han mejorado un poco la economía. Pero posiblemente tienen que ver más que nada con ese momento de viento en popa, la soja a 600 dólares, quizás reservas que colaboraban a que haya otra realidad, pero en general si analizamos profundamente todo fue para peor.

—¿Piensa que el peronismo se tiró a perder en estas elecciones por los candidatos que eligió para encabezar su lista?

—No, no creo que sea así. Creo que las estructuras del poder, como el peronismo, el kirchnerismo, sobre todo, están todos en el mismo espacio. Donde el candidato a presidente, el Ministro de Economía, su candidato a vicepresidente, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la intendente de Quilmes, la vicepresidenta, son todas partes de la misma estructura kirchnerista. Ellos tienen vocación de poder siempre. Siempre están pensando una estrategia para perpetuarse en el poder y mantener esas estructuras dentro del Estado. Nosotros tenemos que ser más, tenemos que ampliar nuestra coalición y nuestro frente ya que tenemos una enorme responsabilidad, como dice Horacio Rodríguez Larreta, necesitamos ampliar nuestra base de sustentación política. Por lo que hay que convocar a otras fuerzas que coincidan con la materia de gobernar, de trabajar, cuidar al vecino dando respuestas, con la verdad sobre la mesa, sin mentir, sin engañar, y sin prometer sobre todas las cosas. Creo que por lo menos desde mi lugar y un montón de dirigentes en mi espacio nos comprometimos a trabajar, pero no hacemos promesas, estamos todos hartos y cansados de las promesas incumplidas.

—¿Por qué el votante tiene que elegir a Horacio Rodríguez Larreta?

—Me parece que las internas son saludables a los espacios políticos. Es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos, porque en definitiva ya ha quedado demostrado que el dedismo no nos lleva a un buen puerto. ¿Por qué es Larreta? Porque creo que es el dirigente más preparado para esta transformación que necesita y que requiere la Argentina. Yo creo que Patricia es una gran dirigente también, lo ha demostrado con una capacidad de gestión también importante, tomando decisiones fundamentales, pero obviamente la política también, como en la vida se trata de afinidades, de convicciones y la persona más adecuada para llevar adelante esta transformación es Larreta.

—¿Estás por presentar un proyecto para crear un hospital veterinario en Quilmes considerando la situación sanitaria?

—Tiene dos aspectos. Primero la salud animal que es un reclamo histórico en Quilmes. Con el hospital para nuestras mascotas, la idea es avanzar, nosotros pudimos hacer casi 20.000 castraciones, cuando estuvimos que es uno de los mayores problemas, porque tenemos muchos perros en la calle. Con esas operaciones pudimos avanzar y obviamente hacer un control importante. Cuando llegamos en 2015, yo definía a Quilmes como una ciudad de posguerra. Realmente la situación era catastrófica. Nos pusimos a trabajar junto a un Municipio donde tenían una estructura histórica de trabajadores que querían colaborar para ayudar a dar vuelta a esa realidad. Generamos planes, programas, modernizamos el Estado, reformamos absolutamente la ciudad en términos de infraestructura, hicimos obras históricas. Recibimos al sistema de salud totalmente colapsado, con los profesionales dando la batalla pero sin siquiera los insumos básicos. Creamos el SAME junto a María Eugenia Vidal, con una lógica de integrar al Conurbano y a la provincia de Buenos Aires, trabajando en red. Cuando ingresamos, una ambulancia llegaba en una hora y media, cuando nos fuimos las ambulancias llegaban de cinco minutos a seis minutos de promedio a la emergencia.

—¿A usted le parece una prioridad crear esos hospitales para las mascotas?

—Las estructuras no son tan costosas, de hecho hay un montón de ONGs de organismos del tercer sector que colaboran, que quieren colaborar, se quieren sumar, hay una, por ejemplo, Caballos de Quilmes, digo que suman sus esfuerzos para colaborar con el Municipio. Obviamente, hay prioridades, vuelvo a decirlo, se han avanzado en un montón de cuestiones de infraestructura del municipio de Quilmes. También hay que ver las segundas capas y todo lo que tiene que va permeando, y también son las preocupaciones de los vecinos.

—¿Qué opinas de gente como Paulina Cocina que empezaron y que sin tanto camino tuvieron tanta repercusión?

—A mí me parece maravilloso que pase. Hoy vemos esta posibilidad que con un celular podes producir, podes generar contenidos, y generar economía. Son realmente muy buenos ejemplos Paulina y tantos otros casos que dan mensajes recontra positivos, esperanzadores, como con un bellísimo ideal que se plasma al querer generar en el otro las ganas de crear, en el caso de la cocina, de cocinar. En mi caso en su momento cuando estaba en los medios había mucha gente que se enojaba con estas competencias. Me imagino como cuando apareció la fotografía, que se enojaba el pintor porque decía ¿de qué vamos a ir? Parece que es parte de nuestra evolución. Y una cosa que es importante es ser una sociedad libre, vivir en libertad. Por eso estoy totalmente en contra de la violencia, del denostar al otro, de agredir, que es lo que digo en contra de La Cámpora, porque nos encontramos todos los días con hechos de violencia, agresión. Nos quieren correr de los barrios porque les molesta que estemos hablando con los vecinos, intercambiando ideas como lo estamos haciendo ahora de una manera sana, respetuosa. Ese debe ser el mensaje para nuestros jóvenes, que sean libres, que ejerzan la libertad, la individualidad, la autonomía.

Por Pablo Cabrera, Gabriel Zorrilla y Jimena Ocampo

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil