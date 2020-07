Macri rompe el silencio en una conferencia junto al hijo de Vargas Llosa

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, volverá a la escena pública este miércoles 8 de julio, a casi siete meses de su su salida de la Casa Rosada tras el fin de su mandato. Macri brindará una conferencia online a un medio de Chile, donde dará su mirada sobre la situación de Latinoamérica.

La conferencia, que está prevista para las 18:30 de este miércoles, tendrá como moderador al periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor Mario Vargas Llosa. Fue con el escritor con quien, en abril, firmaron un documento contra el presunto "autoritarismo" de las medidas que toman diferentes países en el marco del avance del coronavirus, que titularon Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo.

En los últimos meses, el ex jefe de Estado brindó una charla a militantes del PRO en Villa La Angostura, de la que trascendieron declaraciones suyas sobre el endeudamiento, fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA y mantuvo reuniones por zoom con algunos de los dirigentes más allegados de Juntos por el Cambio. No obstante, hasta el momento no encabezó actividades masivas ni brindó declaraciones a la prensa, por lo que la conferencia virtual con el portal chileno será su vuelta a la escena pública.

En su sitio web, la plataforma La otra mirada detalla que se trata de "un espacio para debatir distintas miradas y generar una instancia donde se promueva el pensamiento crítico y el debate sobre temas de interés público". Y agregan: "Generamos espacios de reflexión y debate a través de la organización de foros, conferencias, seminarios y otras instancias de participación. Convocamos a destacados personajes de Chile y el mundo para que a través de sus miradas, ideas y convicciones aporten al análisis de diversos temas".

El líder del PRO participará de la conferencia que organiza el portal chileno laotramirada.com y el diario La Tercera en un contexto particular, en el que la Justicia investiga una presunta red de espionaje ilegal comandada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante su gestión como presidente.

La invitación a la conferencia online del expresidente Mauricio Macri.

Asimismo, a raíz del comunicado de Juntos por el Cambio que impulsó Patricia Bullrich tras el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, al interior del PRO se dieron tensiones entre los distintos dirigentes, luego de que el escrito enunciara que se trataba de un crimen “de gravedad institucional” y que responsabilizaran al kirchnerismo por su muerte a horas de conocerse la noticia.

AG/MC